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52 минуты назад
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Жестокое избиение в подъезде: мужчина вступился за сожительницу

Один мужчина избил другого на первом этаже многоквартирного жилого дома №1 по улице Мира в селе Тербуны.

Тербунский районный суд вынес приговор мужчине по части первой статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 22 августа прошлого года на первом этаже многоквартирного жилого дома №1 по улице Мира в селе Тербуны один мужчина жестоко избил другого. Причиной ссоры стало высказывание оскорблений и угроз убийством со стороны потерпевшего в адрес сожительницы подсудимого. Заступаясь за женщину, тот набросился на её обидчика с кулаками. Причём избил так, что его оппоненту диагностировали тяжкие телесные повреждения.

В результате заступник получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
конфликт
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Комментарии (2)

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Гражданин
11 минут назад
Наш суд самый гуманный суд в мире. И условно и год уже прошёл
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Сергей
34 минуты назад
Ещё одни чудеса законов. Конечно, силу надо соизмерять, но не во всех ситуациях это возможно. Хотя... Если он оскорблял словами, то кулаки применять как-то неверно.
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