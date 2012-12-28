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Происшествия
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52 минуты назад
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Жестокое избиение в подъезде: мужчина вступился за сожительницу
Один мужчина избил другого на первом этаже многоквартирного жилого дома №1 по улице Мира в селе Тербуны.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 22 августа прошлого года на первом этаже многоквартирного жилого дома №1 по улице Мира в селе Тербуны один мужчина жестоко избил другого. Причиной ссоры стало высказывание оскорблений и угроз убийством со стороны потерпевшего в адрес сожительницы подсудимого. Заступаясь за женщину, тот набросился на её обидчика с кулаками. Причём избил так, что его оппоненту диагностировали тяжкие телесные повреждения.
В результате заступник получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
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