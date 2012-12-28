Жестокое избиение в подъезде: мужчина вступился за сожительницу

Один мужчина избил другого на первом этаже многоквартирного жилого дома №1 по улице Мира в селе Тербуны.

Тербунский районный суд вынес приговор мужчине по части первой статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 22 августа прошлого года на первом этаже многоквартирного жилого дома №1 по улице Мира в селе Тербуны один мужчина жестоко избил другого. Причиной ссоры стало высказывание оскорблений и угроз убийством со стороны потерпевшего в адрес сожительницы подсудимого. Заступаясь за женщину, тот набросился на её обидчика с кулаками. Причём избил так, что его оппоненту диагностировали тяжкие телесные повреждения.В результате заступник получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.