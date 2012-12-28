Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
1 октября в Липецке вырастут коммунальные тарифы — в среднем на 12,8%
Общество
Весь центр Липецка станет сплошной платной парковкой
Общество
У участника конфликта в баре полицейские нашли пистолет
Происшествия
Сегодня в Липецке: зарплата растёт день и ночь, но вложить её в бензин всё сложнее
Общество
Годовалый ребенок вдохнул травяной чай: его спасли детские врачи
Происшествия
Опасная уборка: у липчанки начался некроз после работы с антижиром
Здоровье
«ВАЗ» перевернулся и влетел в столб: двое в больнице
Происшествия
В беседке нашли труп 61-летнего мужчины
Происшествия
Ночью у Нижнего парка липчанин нарвался на банду вымогателей и отдал им 30 000 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области
Общество
Читать все
Энергетики во второй раз разрыли улицу Доватора
Общество
Ночью у Нижнего парка липчанин нарвался на банду вымогателей и отдал им 30 000 рублей
Происшествия
Липецкие «часы желаний» будут идти с космической точностью
Общество
«Все деньги тут»: завершено расследование дела создательницы финансовой пирамиды
Происшествия
В беседке нашли труп 61-летнего мужчины
Происшествия
Липчанка Варвара Зайцева выиграла этап Кубка мира по стендовой стрельбе в Италии
Спорт
Согласилась помочь инвалиду и обчистила его счёт: коварный поступок ельчанке придётся отрабатывать три месяца
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Главный тренер «Металлурга» объяснил решение оставить в запасе капитана команды
Спорт
«Металлург» вгрызся в борьбу за «бронзу»
Спорт
Читать все
Происшествия
227
сегодня, 17:18
2

Согласилась помочь инвалиду и обчистила его счёт: коварный поступок ельчанке придётся отрабатывать три месяца

39-летнюю женщину осудили за кражу с банковского счёта.

39-летняя ельчанка выслушала приговор за кражу с банковского счета — три месяца принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года женщина была в гостях у знакомого с инвалидностью, который  имеет ограниченные возможности передвижения. Женщина согласилась помочь ему с покупками, и мужчина передал ей свою банковскую карту, чтобы она принесла ему продукты. Вместо этого помощница купила товары для себя, а чужую карту выбросила.

Хотя потратила женщина не так много — всего 1,9 тысячи рублей, этот коварный поступок обернулся для неё судимостью и принудительными работами.
кража
1
1
4
1
15

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
6 полата.
34 минуты назад
От женщин много чего можно получить . Жизнь могут сломать запросто.
Ответить
Елега
сегодня, 17:49
Какая низость.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить