Согласилась помочь инвалиду и обчистила его счёт: коварный поступок ельчанке придётся отрабатывать три месяца

39-летнюю женщину осудили за кражу с банковского счёта.

39-летняя ельчанка выслушала приговор за кражу с банковского счета — три месяца принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года женщина была в гостях у знакомого с инвалидностью, который имеет ограниченные возможности передвижения. Женщина согласилась помочь ему с покупками, и мужчина передал ей свою банковскую карту, чтобы она принесла ему продукты. Вместо этого помощница купила товары для себя, а чужую карту выбросила.Хотя потратила женщина не так много — всего 1,9 тысячи рублей, этот коварный поступок обернулся для неё судимостью и принудительными работами.