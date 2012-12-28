Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области
Согласилась помочь инвалиду и обчистила его счёт: коварный поступок ельчанке придётся отрабатывать три месяца
Происшествия
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сегодня, 17:18
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Согласилась помочь инвалиду и обчистила его счёт: коварный поступок ельчанке придётся отрабатывать три месяца
39-летнюю женщину осудили за кражу с банковского счёта.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года женщина была в гостях у знакомого с инвалидностью, который имеет ограниченные возможности передвижения. Женщина согласилась помочь ему с покупками, и мужчина передал ей свою банковскую карту, чтобы она принесла ему продукты. Вместо этого помощница купила товары для себя, а чужую карту выбросила.
Хотя потратила женщина не так много — всего 1,9 тысячи рублей, этот коварный поступок обернулся для неё судимостью и принудительными работами.
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