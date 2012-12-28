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50 минут назад

У участника конфликта в баре полицейские нашли пистолет

Возбуждено уголовное дело.

Ранним утром 16 сентября полицейские забрали из бара на улице Скороходова 39-летнего мужчину — участника конфликта. Во время досмотра у него нашли пистолет «Вальтер» со снаряжённым магазином.

«Во время досмотра сотрудники ППСп в куртке мужчины обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Проведенное исследование подтвердило, что это пистолет «Вальтер» калибра 7,65 миллиметра с семью патронами в магазине. Он относится к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия. Со слов задержанного, пистолет он нашел», — сообщает УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».
оружие
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