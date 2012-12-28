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33 минуты назад

Главный тренер «Металлурга» объяснил решение оставить в запасе капитана команды

Послематчевая пресс-конференция наставников команд.

В 7-ми матчах в Липецке «Строгино» потерпело 6 поражений, причём трижды со счётом – 0:1, как и в прошлой игре.

– Мы были близки к тому, чтобы забить гол и нарушить эту традицию, – взгрустнул после матча главный тренер гостей Сергей Загидуллин, – Второй тайм в исполнении ребят был хорошим. Если ты во втором тайме можешь бежать, а в первом тайме не можешь, то логики здесь нет. Всё то, что происходит, это у каждого отдельного футболиста внутри.

– Что скажете про «Металлург»? Если сравнить его с первой игрой, когда в Москве мы сыграли 2:2? Команда прогрессирует?

– Наверное, в первой игре нам больше повезло, не буду скрывать. Тогда липецкая команда полностью доминировала. А сегодня с учётом двух таймов, силы всё-таки были равны. Шансы были у обеих команд.

– В первом круге ваша команда не блистала, а во втором обыграла сразу двух лидеров. С чем это связано?

– Вопрос адаптации. Новый коллектив, притирались ребята, адаптировались к новым требованиям, к новой лиге. В какой-то момент поймали свою игру, а теперь продолжаем прогрессировать и развиваться.

Наставник липчан Сергей Хрипунков отметил:

– Если брать голевые моменты, то, наверное, заслуженная победа. Хотя получились два разных тайма. В первом наше полнейшее превосходство, было достаточно подходов, ещё два гола должен был забивать Григорьев, а счёт мог быть 3:0. Во втором тайме нас поддавили. Хотел бы отметить организацию «Строгино». Очень приличная команда, не зря они во втором круге победили Тамбов и «Волну». Считаю, что они двигаются в правильном направлении, развиваются. Но и после перерыва мы на свой гол наиграли. Да, могли пропустить два, но дотерпели. В обороне тоже нужно уметь играть. Рады, что взяли три очка. Двигаемся дальше.

– Полдюжины тренеров «Металлурга» не оставляли в запасе Дмитрия Пахомова. Первым это сделал Сергей Хрипунков. Чем продиктован этот шаг?

– Во-первых, это победа, заслуженная победа в Хабаровске. Где все ребята выложились, никто не выпадал из игры. Во-вторых, это долгий перелёт. Они потратили свои силы, энергию, терпели. И сомнений при выборе состава именно на эту игру вообще не было. Если бы мы до этого играли где-нибудь близко, может быть, и были перестановки. Потому что я считаю, что Пахомов требования по игре выполняет и приносит пользу команде. Но это футбол. Он не полетел в Хабаровск из-за карточек, было принято решение, я считаю, что оно оправдано. И, в принципе, счёт на табло.

– Что показал за прошедшую неделю тренировок и за сегодняшний второй тайм новичок команды Павлов?

– Дебютировать всегда сложно, тем более, выходя на замену и не в начале сезона. Мы были в обороне, он не мог проявить своих лучших качеств. Но я считаю, что он – хорошая боеспособная единица.

Полностью ответы тренеров смотрите в видеофайлах
Сергей Хрипунков
пресс-конференция
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