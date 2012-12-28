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Здоровье
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сегодня, 11:45
Опасная уборка: у липчанки начался некроз после работы с антижиром
Женщине диагностировали ожоги самой тяжелой — четвёртой степени.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, женщина наводила порядок в доме с помощью чистящего средства «Азелит», и не заметила, как оно попало ей на тело. В результате липчанка получила ожоги туловища и ног самой тяжелой — четвёртой степени. Кожа в местах попадания химического средства почернела, начался некроз.
Сейчас женщине проводят консервативное лечение в условиях стационара.
Липчан просят соблюдать осторожность в быту при обращении с сильнодействующими химическими веществами.
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