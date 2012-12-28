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сегодня, 17:43
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Липчанка Варвара Зайцева выиграла этап Кубка мира по стендовой стрельбе в Италии

Судьбе золотой медали решил заключительный выстрел.

Варвара Зайцева из Липецка стала победительницей этапа Кубка мира по стендовой стрельбе среди юниорок (до 22 лет) в Порпетто (Италия).

20-летняя воспитанница стрелковой школы Липецкой области и клуба «Липецкий Металлург» в дисциплине «скит» (круглый стенд) вышла в финал лишь с 5-м результатом, поразив 115 мишеней из 125 возможных. Но в финале Варя стреляла почти безошибочно.

Главную конкуренцию нашей землячке составила её подруга по сборной России Ксения Шуляк из Краснодара: липчанка лидировала, но допустила два промаха, после чего счёт сравнялся – 29:29. К этому моменту в борьбе за «золото» остались только две россиянки, а в основной серии оставалось сделать по одному выстрелу.

В ответственный момент Шуляк дрогнула и промазала, а наша спортсменка уложила дробь точно в мишень – 30:29! В финале Варя сразила 30 тарелочек из 36!

Третье место заняла Амарис Серра из США, разбившая 24 мишени. Любопытно, что лидеры квалификации Элеонора Рута из Италии и Симона Фукова из Чехии, выбившие по 118 очков, в финале зачехлили ружья первыми – 18 точных выстрелов из 24-х. Выступала в финале и ещё одна чешская спортсменка Тереза Милкова.

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Пьедестал почёта. Наша Варя выше всех. Фото Стрелкового Союза России

Варвара Зайцева – восходящая «звездочка» не только липецкой, но и мировой стендовой стрельбы. В апреле она уже побеждала на этапе Кубка мира в египетском Каире, причём тогда установила юниорский рекорд мира, попав в цель в финале 33 раза (из 36 попыток). А в прошлом году взяла «серебро» юниорского первенства мира во Франции.

Подготовил спортсменку тренер Дмитрий Бондарь.
Стендовая стрельба
Варвара Зайцева
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Он
13 минут назад
Молодец, а под каким флагом?
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Бабка Первая
сегодня, 18:02
Поздравляю! А букетики что-то ма-аленькие. Будто в Италии цветы - проблема.
Ответить
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