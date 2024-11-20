Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: зарплата растёт день и ночь, но вложить её в бензин всё сложнее
Нас ждут два мощных концерта, культовый мультик и один из последних тёплых дней.
Сегодня в Липецке ещё тепло – от +24 до +26 градусов, правда иногда будут докучать кратковременные дожди. А уже с четверга ждут резкое похолодание…
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Елецкая, 54, 65, 63, 67, 67а, 69, 71а;
– ул. Московская, 6, 6б, 6в, 6б стр. 1, 8, 8в, 10, 10 стр. 4;
– ул. Студеновская, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69, 69а, 73, 75а;
– пер. Вишневый, 1а;
– пр–д Поперечный, 1, 1б, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13б, 13в, 13д.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Волгоградской, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Елецкой, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Фруктового.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Желябова, 3;
– ул. Интернациональная, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16;
– ул. Ленина, 2, 5, 7, 7а, 9, 28;
– ул. Плеханова, 34.
С 12:00 до 17:00 пропадёт напряжение в сети:
– ул. Асфальтная;
– ул. Байкальская, 29;
– ул. Владивостокская;
– ул. Владимирская, 44;
– ул. Краснодарская;
– ул. Майская, 18, 21;
– ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
– ул. Пензенская;
– ул. Пришкольная;
– ул. Речная, 20;
– ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
– ул. Таежная 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
– ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
– ул. Уступная, 2, 26;
– ул. Южная;
– пос. Новая жизнь.
Пробки
Машин на улицах стало меньше, но заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс-картами».
Полный бак
Бензин утром стал для многих желаннее огуречного рассола, но система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные по Липецку перестала. Зато предупредит о наличие горючего в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Оранжерея
С 09:00 до 15:00 знаменитая оранжерея Зеленхоза (ул. Московская, 2) открыта для посетителей (0+).
Здесь собраны уникальные растения со всего света, начало коллекции положил знаменитый липецкий биолог Сергей Глазинов (выражаем ему соболезнования по поводу смерти мамы. Держись, Сергей!).
Фото vk.ru/club211266209
Английский клуб
В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) продолжит работу английский клуб для подростков с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).
Подойдёт и для начального уровня, и для тех, кто уже постиг азы. Самое главное – занятия здесь бесплатные.
Мультик
В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» устроят бесплатный показ мультфильма «Бесподобный Мистер Фокс». США, 2009. Режиссёр Уэс Андерсон (12+).
Две номинации на «Оскар» в 2010 году – за лучший саунтрек и за лучший анимационный фильм. Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство. В оригинальной версии роли озвучивали Джордж Клуни и Мэрил Стрип.
Кадр из мультфильма
Роли дублировали: Владимир Антонин, Ольга Зубкова, Евгений Вальц.
Знаменитое трио
В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Лики эпохи» в исполнении камерного ансамбля L's-trio (12+).
Татьяна Левитина
Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано) и примкнувший к ним заслуженный артист России Александр Ролдугин (баян) исполнят ретроспективу из произведение композиторов XX–XXI веков. В программе музыка Джорджа Гершвина, Астора Пьяццолы, леонида Десятникова и многих других.
Этот мир…
В 19:00 и в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится мощный концерт «Этот мир придуман не нами», посвящённый творчеству композитора Александра Зацепина (12+).
Выступят Липецкий духовой оркестр и ансамбль народной песни «Зень» с хитами знаменитого автора «Острова невезения», «Если бы я был султан», «Куда уходит детство» и других.
Липчанам вновь подняли зарплату
Медианная заработная плата в Липецкой области добралась до 60 тысяч рублей, при этом средний заработок, который учитывает и людей с высокими начальственными доходами, по данным Липецкстата, достигла 82 477 рублей.
В рейтинге РИА-Новости Липецкая область по уровню зарплат заняла 25-е место в стране.
А вы получаете больше/меньше?
Компенсация отпуска
77% липчан хотели бы получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, подсчитали в Superjob. Среди молодёжи готовых «взять деньгами» ещё больше – 83% против 74% среди людей старшего поколение.
Против выступают лишь 11% опрошенных, которые отмечают, что работа нон-стоп вредна для здоровья.
Напомним, что нынешнее законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при увольнении. Поэтому многие попадают в тиски: с одной стороны не имеют возможности монетизировать накопившиеся дни, с другой – отпуск им не дают или задерживают. «У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали»; «В моем случае отпуска копились годами»; «Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней».
А как обстоят дела с отпусками в вашей организации? Напишите в комментариях!
Дорогие липчане! В третий рабочий день недели продолжаем трудиться, следить за ситуацией с горючим и читать новости. Свежей и актуальной информацией вас всегда обеспечивать GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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