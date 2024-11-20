Сегодня в Липецке: зарплата растёт день и ночь, но вложить её в бензин всё сложнее

Нас ждут два мощных концерта, культовый мультик и один из последних тёплых дней.

Сегодня в Липецке ещё тепло – от +24 до +26 градусов, правда иногда будут докучать кратковременные дожди. А уже с четверга ждут резкое похолодание…









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





– пр–д Поперечный, 1, 1б, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13б, 13в, 13д.









– ул. Плеханова, 34.









Бензин утром стал для многих желаннее огуречного рассола, но система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные по Липецку перестала. Зато предупредит о наличие горючего в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Фото vk.ru/club211266209





В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) продолжит работу английский клуб для подростков с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).









Две номинации на «Оскар» в 2010 году – за лучший саунтрек и за лучший анимационный фильм. Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство. В оригинальной версии роли озвучивали Джордж Клуни и Мэрил Стрип.









Кадр из мультфильма

В 19:00 и в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится мощный концерт «Этот мир придуман не нами», посвящённый творчеству композитора Александра Зацепина (12+).









Медианная заработная плата в Липецкой области добралась до 60 тысяч рублей, при этом средний заработок, который учитывает и людей с высокими начальственными доходами, по данным Липецкстата, достигла 82 477 рублей.









Против выступают лишь 11% опрошенных, которые отмечают, что работа нон-стоп вредна для здоровья.







