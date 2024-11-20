Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Аварийную многоэтажку над Каменным логом скрепят металлическими стяжками
Общество
Молодёжный министр вышла из декретного отпуска
Общество
Попавшего в ДТП мотоциклиста готовят к операции
Происшествия
Дело о «крышевании» полицейским наркодилера поступило в областной суд
Происшествия
«Приора» врезалась в столб: пострадала молодая пара
Происшествия
Из двора на улице Доватора украли качели
Общество
Стал известен претендент на пост председателя Липецкого областного суда
Общество
Полицейские ищут снёсшего ограждение кафе водителя
Происшествия
После драки возле бара липчанин впал в кому
Происшествия
В Липецкой области заканчивается бабье лето — наступает климатическая осень
Погода в Липецке
Читать все
Средняя зарплата учителей не вырастет до 66 тысяч
Общество
Аварийную многоэтажку над Каменным логом скрепят металлическими стяжками
Общество
После драки возле бара липчанин впал в кому
Происшествия
Годовалый ребенок вдохнул травяной чай: его спасли детские врачи
Происшествия
Липчанин и двое его брянских подельников продавали запрещённые анаболики
Происшествия
Сегодня в Липецке: зарплата растёт день и ночь, но вложить её в бензин всё сложнее
Общество
Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области
Общество
У участника конфликта в баре полицейские нашли пистолет
Происшествия
На НЛМК работает лучший бульдозерист страны
НЛМК Live
На улицах Дикого и Карьера отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
457
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: зарплата растёт день и ночь, но вложить её в бензин всё сложнее

Нас ждут два мощных концерта, культовый мультик и один из последних тёплых дней.

Предпоследний день бабьего лета?

Сегодня в Липецке ещё тепло – от +24 до +26 градусов, правда иногда будут докучать кратковременные дожди. А уже с четверга ждут резкое похолодание…

0J2A0771.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Гагарина, 25, 27;
– ул. Елецкая, 54, 65, 63, 67, 67а, 69, 71а;
– ул. Московская, 6, 6б, 6в, 6б стр. 1, 8, 8в, 10, 10 стр. 4;
– ул. Студеновская, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69, 69а, 73, 75а;
– пер. Вишневый, 1а;
– пр–д Поперечный, 1, 1б, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13б, 13в, 13д.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_d4436f10.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Волгоградской, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Елецкой, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Фруктового.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Желябова, 3;
– ул. Интернациональная, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16;
– ул. Ленина, 2, 5, 7, 7а, 9, 28;
– ул. Плеханова, 34.

0J2A6236 копия.jpg

С 12:00 до 17:00 пропадёт напряжение в сети:

– ул. Асфальтная;
– ул. Байкальская, 29;
– ул. Владивостокская;
– ул. Владимирская, 44;
– ул. Краснодарская;
– ул. Майская, 18, 21;
– ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
– ул. Пензенская;
– ул. Пришкольная;
– ул. Речная, 20;
– ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
– ул. Таежная 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
– ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
– ул. Уступная, 2, 26;
– ул. Южная;
– пос. Новая жизнь.

Пробки

Машин на улицах стало меньше, но заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс-картами».


Полный бак

Бензин утром стал для многих желаннее огуречного рассола, но система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные по Липецку перестала. Зато предупредит о наличие горючего в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

ч1.jpg

По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Оранжерея

С 09:00 до 15:00 знаменитая оранжерея Зеленхоза (ул. Московская, 2) открыта для посетителей (0+).

Здесь собраны уникальные растения со всего света, начало коллекции положил знаменитый липецкий биолог Сергей Глазинов (выражаем ему соболезнования по поводу смерти мамы. Держись, Сергей!).

fvFVmFPU54cXAFQnjwfPY1NTvhETkvZb1TF0X36W-P_fGPI6WxiMzYK0NieTRLt6cQg9mhcZH71NbuuJ5At_GcSa.jpg

Фото vk.ru/club211266209

Здесь есть даже тропические растения-хищники, которые прямо на ваших глазах могут скушать зазевавшуюся муху или другое насекомое.

Английский клуб

В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) продолжит работу английский клуб для подростков с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).

4624d7040f188117d422798f61a12eea_big.jpg

Подойдёт и для начального уровня, и для тех, кто уже постиг азы. Самое главное – занятия здесь бесплатные.

Мультик

В 18:30 в галерее современного искусства «Буксир» устроят бесплатный показ мультфильма «Бесподобный Мистер Фокс». США, 2009. Режиссёр Уэс Андерсон (12+).

Две номинации на «Оскар» в 2010 году – за лучший саунтрек и за лучший анимационный фильм. Разъяренные фермеры, уставшие от постоянных нападок хитрого лиса на их курятники, готовятся уничтожить своего врага и его «хитрое» семейство. В оригинальной версии роли озвучивали Джордж Клуни и Мэрил Стрип.

d3jmcbrir4sqiate06t0.jpg

Кадр из мультфильма

Роли дублировали: Владимир Антонин, Ольга Зубкова, Евгений Вальц.

Знаменитое трио

В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Лики эпохи» в исполнении камерного ансамбля L's-trio (12+).

3a216ed0d315203edbc40df0756c4966.JPG

Татьяна Левитина

Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано) и примкнувший к ним заслуженный артист России Александр Ролдугин (баян) исполнят ретроспективу из произведение композиторов XX–XXI веков. В программе музыка Джорджа Гершвина, Астора Пьяццолы, леонида Десятникова и многих других.

Этот мир…

В 19:00 и в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) состоится мощный концерт «Этот мир придуман не нами», посвящённый творчеству композитора Александра Зацепина (12+).

DSC_4866.JPG

Выступят Липецкий духовой оркестр и ансамбль народной песни «Зень» с хитами знаменитого автора «Острова невезения», «Если бы я был султан», «Куда уходит детство» и других.

Липчанам вновь подняли зарплату

Медианная заработная плата в Липецкой области добралась до 60 тысяч рублей, при этом средний заработок, который учитывает и людей с высокими начальственными доходами, по данным Липецкстата, достигла 82 477 рублей.

0J2A6484.JPG

В рейтинге РИА-Новости Липецкая область по уровню зарплат заняла 25-е место в стране.

А вы получаете больше/меньше?

Компенсация отпуска

77% липчан хотели бы получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, подсчитали в Superjob. Среди молодёжи готовых «взять деньгами» ещё больше – 83% против 74% среди людей старшего поколение.

Против выступают лишь 11% опрошенных, которые отмечают, что работа нон-стоп вредна для здоровья.

2.jpg

Напомним, что нынешнее законодательство предусматривает выплату компенсации за неиспользованные дни отпуска преимущественно при увольнении. Поэтому многие попадают в тиски: с одной стороны не имеют возможности монетизировать накопившиеся дни, с другой – отпуск им не дают или задерживают. «У нас в компании в отпуск-то не вырвешься, все переносят да переносят, так пусть бы лучше деньгами компенсировали»; «В моем случае отпуска копились годами»; «Работодатели давно не отпускают на полный отпуск, а в лучшем случае дают только 14 дней».

А как обстоят дела с отпусками в вашей организации? Напишите в комментариях!

Дорогие липчане! В третий рабочий день недели продолжаем трудиться, следить за ситуацией с горючим и читать новости. Свежей и актуальной информацией вас всегда обеспечивать GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
1
0
1
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зато
3 минуты назад
Избирательная комиссия довольная.
Ответить
Спрутс
33 минуты назад
Эти сложности только для тех, кому бензин для езды, или для перекупщиков тоже?
Ответить
Гость
33 минуты назад
Выборы прошли в бюджете дырище не на что привозить бензин. За то перед выборами как обычно красиво пели как соловьи.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить