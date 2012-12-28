19-летний липчанин получил пять с половиной лет колонии за похищение человека, вымогательство и грабёж
Происшествия
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49 минут назад
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Ночью у Нижнего парка липчанин нарвался на банду вымогателей и отдал им 30 000 рублей
И вымогатели, и их жертва были пьяны.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, эта история произошла в ночь на 17 августа 2025 года. По данным следствия, трое нетрезвых обвиняемых, один из которых на тот момент был несовершеннолетним, гуляли у Нижнего парка, встретили незнакомого и тоже пьяного мужчину и начали требовать у него деньги, угрожая насилием.
Мужчина испугался и вместе с вымогателями дошел до банкомата и передал первую сумму. Молодые люди поняли, что у их жертвы есть деньги и потребовали ещё. Мужчина попытался убежать, но его догнали и избили. При этом один из обвиняемых нанес потерпевшему удары кулаком в живот, подавив волю к сопротивлению.
Под воздействием угроз и насилия мужчина снял ещё денег и отдал их вымогателям: в общей сложности он отдал им более 30 тысяч рублей, после чего сразу обратился в полицию.
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