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Происшествия
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48 минут назад
«Все деньги тут»: завершено расследование дела создательницы финансовой пирамиды
117 пайщиков пирамиды потеряли более 305 миллионов рублей. Екатерина Галкина ждёт суда под арестом.
Об этой истории мы рассказывали в апреле прошлого года. В офисе «Все деньги тут» пайщикам обещали выгоднейшие условия: вклады на три месяца под ставку в 10%. Но по факту это оказалась пирамида по типу «МММ».
«По данным следствия, в 2023 году злоумышленница, будучи в статусе индивидуального предпринимателя, открыла в областном центре офис, где обещала клиентам выплату высоких процентов по вкладам. Доверчивые граждане оформляли кредиты в банках и передавали наличные организатору схемы. Какое-то время дивиденды действительно выплачивались, однако со временем женщина внезапно уехала из региона и перестала выходить на связь. Суммы взносов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Всего за два года от действий фигурантки пострадали 117 жителей Липецкой области, а общий ущерб пайщикам превысил 305 миллионов рублей», — сообщает «МВД Медиа».
Из офиса «Все деньги тут» на улице Петра Смородина полицейские изъяли документы, банковские карты и другие улики.
Саму Галкину полицейские задержали в Иглинском районе Республики Башкортостан. Конечной точкой её маршрута был Екатеринбург, где женщина собиралась заняться тем же самым «бизнесом».
«По дороге, ещё в Воронежской области, обвиняемая избавилась от сотовых телефонов и сим-карт. В рамках обеспечительных мер суд наложил арест на три принадлежащих ей транспортных средства», — добавляют в полиции.
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