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«Все деньги тут»: завершено расследование дела создательницы финансовой пирамиды
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48 минут назад

«Все деньги тут»: завершено расследование дела создательницы финансовой пирамиды

117 пайщиков пирамиды потеряли более 305 миллионов рублей. Екатерина Галкина ждёт суда под арестом. 

Следственная часть СУ УМВД России по Липецкой области завершила расследование многоэпизодного уголовного дела 37-летней Екатерины Галкиной, обвиняемой в организации финансовой пирамиды «Все деньги тут» и хищении денег под видом инвестирования. Уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество» скоро рассмотрит суд. Сама Галкина ждёт суда под арестом.

Об этой истории мы рассказывали в апреле прошлого года. В офисе «Все деньги тут» пайщикам обещали выгоднейшие условия: вклады на три месяца под ставку в 10%. Но по факту это оказалась пирамида по типу «МММ».

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«По данным следствия, в 2023 году злоумышленница, будучи в статусе индивидуального предпринимателя, открыла в областном центре офис, где обещала клиентам выплату высоких процентов по вкладам. Доверчивые граждане оформляли кредиты в банках и передавали наличные организатору схемы. Какое-то время дивиденды действительно выплачивались, однако со временем женщина внезапно уехала из региона и перестала выходить на связь. Суммы взносов варьировались от 300 тысяч до 4,5 миллиона рублей. Всего за два года от действий фигурантки пострадали 117 жителей Липецкой области, а общий ущерб пайщикам превысил 305 миллионов рублей», — сообщает «МВД Медиа».

Из офиса «Все деньги тут» на улице Петра Смородина полицейские изъяли документы, банковские карты и другие улики.

Саму Галкину полицейские задержали в Иглинском районе Республики Башкортостан. Конечной точкой её маршрута был Екатеринбург, где женщина собиралась заняться тем же самым «бизнесом».

«По дороге, ещё в Воронежской области, обвиняемая избавилась от сотовых телефонов и сим-карт. В рамках обеспечительных мер суд наложил арест на три принадлежащих ей транспортных средства», — добавляют в полиции.
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