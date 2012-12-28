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сегодня, 18:05
5

Липецкие «часы желаний» будут идти с космической точностью

Часы уже снабжены механизмом. Торжественное открытие сквера с часами на улице Фрунзе назначено на 25 сентября.

Директор часовой компании Александр Абрамов сегодня установил механизм, закрепил и вымыл циферблаты и, самое главное, завёл часы в сквере на улице Фрунзе. Завтра он проверит, как они идут.

— Внутри находится мини-компьютер и датчик GPS. Корректировка часов будет идти по спутникам, так же как в телефоне, — рассказал GOROD48 Александр Абрамов.





Напомним, часы сделаны на деньги липецких меценатов. По их корпусу можно изучать историю Липецка — с трёх сторон он украшен гербами города образцов 1781, 1968 и 1996 годов.

Одна из инициаторов установки часов, предпринимательница Евдокия Бычкова, рассказала GOROD48, что проводила опрос в соцсетях, как назвать арт-объект. Большинство проголосовало за вариант «Часы желаний». Однако элемент, который нужно будет потереть, чтобы исполнилось желание, на часах пока не установлен.



Некоторые липчане уже окрестили часы липецким Биг-Беном. Но бить они не будут.

Обновление сквера на улице Фрунзе обошлось в 11 835 000 бюджетных рублей. Первоначально в центре сквера предусматривалась 70-сантиметровая бронзовая скульптура обнимающейся пары, однако от её установки город отказался по архитектурным соображениям.






Торжественное открытие сквера и часов на улице Фрунзе назначено на вечер 25 сентября.
часы
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Комментарии (5)

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Лиза
19 минут назад
Надеюсь, вандалы часы не поломают.
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наивный
29 минут назад
надеюсь движение перекрывать не будут
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слава
33 минуты назад
деньги на это у меценатов есть, а помощи населению нет.получат льготы по налогам,а кто содержать будет,население.
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Проводник
34 минуты назад
а что с часами на Ж/Д вокзале, гости приезжают, а они не работают!
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Синоптик
47 минут назад
Сильные дожди обещают
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