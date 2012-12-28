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Общество
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сегодня, 18:05
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Липецкие «часы желаний» будут идти с космической точностью
Часы уже снабжены механизмом. Торжественное открытие сквера с часами на улице Фрунзе назначено на 25 сентября.
— Внутри находится мини-компьютер и датчик GPS. Корректировка часов будет идти по спутникам, так же как в телефоне, — рассказал GOROD48 Александр Абрамов.
Напомним, часы сделаны на деньги липецких меценатов. По их корпусу можно изучать историю Липецка — с трёх сторон он украшен гербами города образцов 1781, 1968 и 1996 годов.
Одна из инициаторов установки часов, предпринимательница Евдокия Бычкова, рассказала GOROD48, что проводила опрос в соцсетях, как назвать арт-объект. Большинство проголосовало за вариант «Часы желаний». Однако элемент, который нужно будет потереть, чтобы исполнилось желание, на часах пока не установлен.
Некоторые липчане уже окрестили часы липецким Биг-Беном. Но бить они не будут.
Обновление сквера на улице Фрунзе обошлось в 11 835 000 бюджетных рублей. Первоначально в центре сквера предусматривалась 70-сантиметровая бронзовая скульптура обнимающейся пары, однако от её установки город отказался по архитектурным соображениям.
Торжественное открытие сквера и часов на улице Фрунзе назначено на вечер 25 сентября.
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