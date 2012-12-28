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27 минут назад

Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»

Сегодня, 23 сентября, GOROD48 подсчитал, на сколько вырастут тарифы ЖКХ, стало известно,  где появятся новые платные парковки, и полицейские нашли у участника конфликта в баре пистолет «Вальтер».

Через неделю, 1 октября, в Липецкой области тарифы на ЖКХ вырастут в среднем на 12,8% — это больше, чем у соседей по Центральному Черноземью за исключением Тамбовской области, где тарифы подскочат сразу на 17,5%.

Напомним, коммунальные тарифы в этом году уже повышались — с 1 января, а традиционное повышение 1 июля, перенесли из-за выборов.

Самый ощутимый платеж — за отопление. 1 Гкал тепловой энергии вырастет в цене с 3 100 рублей 36 копеек до 3 591 рубля 20 копеек, теплоносителя — с 77 рублей 47 копеек за кубометр до 90 рублей 13 копеек. Отсюда рассчитываются цены на горячую воду для потребителей, запитанных по закрытой и открытой схемах.

В региональном министерстве энергетики и тарифов пока не знают, отразится ли на тарифах для населения инициатива ФАС учитывать при их формировании затраты электросетевых организаций на обеспечение безопасности объектов и персонала. Законопроект предусматривает принимать в расчет издержки на восстановление поврежденной от внешних воздействий электросетевой инфраструктуры. Помимо этого, ФАС намерена включить в тарифы фактические расходы компаний на указанные цели за 2022–2025 годы.

Неудивительно, что эта новость набрала большое количество негативных комментариев.

«А почему до выборов об этом не напомнили?», — спросил О.

«Каждый год рост тарифов в 2,5-3 раза выше прибавки зарплат. Итоги», — добавил О.

«Жаль качество оказываемых услуг не соответствует цене», — возмутился Смотритель зоопарка.

«А можно так же с зарплатой? А то мобильная связь +30% сразу, коммуналка +12%, и так цены растут как на дрожжах. А вот можно так — хопа и зарплата +30%?» — попросил Житель.

«Переходим на трехразовое питание: понедельник, среда, пятница!», — съязвил Дед.

И это еще не единственная новость о повышении цен. С 1 октября в Липецке стоимость часа парковки вырастет до 44 рублей с нынешних 36.

Кроме того, в следующем году количество парковочных мест в городе увеличится на 1 400. Платить за парковку придется на улицах: Советской, Первомайской, Неделина, Ворошилова, Фрунзе, Гагарина (от площади Авиаторов до улицы Ленина), Пушкина, Карла Маркса, Кузнечной, Коммунальной, Торговой, Барашева, Горького, Крайней, 8 Марта, Толстого, Скороходова, переулке Литаврина, площадях Театральной, Петра Великого, Победы, Коммунальной, Торговой.

Сейчас в Липецке 833 парковочных места.

Увеличивая количество парковочных мест, мэрия намерена подпитать городской бюджет на 43 миллиона рублей. Стоит добавить, что штрафы за неоплаченную парковку превышают собранную за неё сумму. С начала года нарушителей оштрафовали на 10,8 миллиона рублей, а заплачено за стоянку 9,3 миллиона рублей.

Новость об увеличении платы за парковку, тоже не обрадовала комментаторов GOROD48.

«Кто бы сомневался! Тарифы подняли, цена на бензин растет постоянно, как следствие — подорожание продуктов питания. Теперь ещё расширение платной парковки. Предлагаю во всем городе сделать платной стоянку и парковку», — написал Сергей.

«Предлагаю проезд велосипедистов и самокатчиков по тротуару сделать платным. Пусть администрация посчитает, сколько их бесплатно ездят по городу! Будет меньше сбитых женщин и детей на пешеходных дорожках», — вариант пополнения городского бюджета еще от одного Сергея.

«Проезд по мосту надо сделать платным», — версия от Кипра.

«А что делать жителям близлежащих домов? Дворы будут забиты чужими машинами. Про установку шлагбаумов молчок! А самим установить — проблема», — возмущается Доцент.

«Липецк — город, в котором надо платить», — заявил Новый слоган.

«Вы бы провели референдум, или хотя бы опрос — население поддерживает вас в этой инициативе или нет? Предполагаю, что ваше предложение с треском провалится», — посоветовал Мэрии.

«Хотят жители этого или нет, нас никто не спросит, но раз делаете платные парковки, то зимой их надо чистить. Всю зиму у нас не чистили платные парковки, улица Желябова, наверное, один раз проехали, а парковка напротив Кристалла, так вообще ни разу, весной просто снег растаял. Деньги же закладываются на чистку снега? Планируется собрать 44 миллиона», — напомнила Екатерина.

«Господа, скажите, пожалуйста, а на воздух, когда ждать повышения цены?» — возмутился комментатор.

Полицейские рассказали, как нашли у посетителя бара пистолет «Вальтер».



В бар их вызвали из-за конфликта 16 сентября. Во время досмотра одного из участников полицейские обнаружили у него пистолет «Вальтер» калибра 7,65 миллиметра с семью патронами в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

«Все по этикету, в ковбойское заведение только так!», — считает Липчанин.

«Центр города. Кафе в котором постоянно происходит поножовщина, драки теперь и пистолет. Кто же хозяин этого кафе? Почему оно всё ещё существует?», — возмутилась Елена.

В другом кафе двум подросткам продали четыре бокала пива. Это дорого обошлось заведению. Его оштрафовали на 150 000 рублей. Рестораторы пытались оспорить штраф, но у них ничего не вышло.

«Провокация. Некоторые несовершеннолетние выглядят как 20-25 летние мужики», — считает Сергей.

«Давно пора закрыть все эти кафе-лавочки, с такими ценами они не нужны народу», — уверен Эксперт.

Завтра в Липецке резко похолодает. По прогнозам синоптиков, столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов.

Выходя из дома не забудьте взять зонт. Спасатели предупредили о том, что завтра ожидаются сильные дожди.
вечЁрка
тарифы
парковки
пистолет
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