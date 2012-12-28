Липецкая вечЁрка: повышение тарифов ЖКХ, расширение платных парковок и в бар с пистолетом «Вальтер»

Сегодня, 23 сентября, GOROD48 подсчитал, на сколько вырастут тарифы ЖКХ, стало известно, где появятся новые платные парковки, и полицейские нашли у участника конфликта в баре пистолет «Вальтер».