«Металлург» вгрызся в борьбу за «бронзу»

Победа над «Строгино» подняла нашу команду на 3-е место, которое теперь предстоит удержать.

Встречу ждали с некоторым опасением, ведь столичная команда – единственная, кто сумел в нынешнем сезоне сумел обыграть обоих лидеров «подгруппы №3» – тамбовский «Спартак» и «Волну» из Нижегородской области, причём обе «виктории» были одержаны сравнительно недавно – во втором круге. У «Волны» за сезон только два поражения – от «Металлурга» в первом круге и от «Строгино» во втором.









Символический первый удар по мячу сделал легендарный Владимир Силохин, бомбардир "Металлурга" 1970-х. Недавно ему исполнилось 80 лет

Главный тренер Сергей Хрипунков решил не менять состав, который добился победы на «краю света» – в Хабаровске (3:1), в связи с чем сложилась необычная ситуация: на скамейке запасных остались самые опытные футболисты команды Алексей Скворцов, Владислав Агалаков и капитан Дмитрий Пахомов. Последний при шести (!) главных тренерах «сталеваров» (включая «и.о.») никогда не оставался в резерве, пропускал игры только из-за травм и дисквалификаций, в Хабаровске не играл из-за перебора желтых карточек. Но бунтарь Хрипунков решился на очередную «мини-революцию».









Пахомов признался нам, что уже и забыл, каково это - начинать матчи на скамейке





19-летний дебютант профессионального футбола Потапов забил уже во второй игре подряд.









Поздравления Савве-бомбардиру

Отличные моменты имели Матвей Ивашов, удар которого с линии штрафной с трудом парировал вратарь, и дважды центральный защитник Шота Чихрадзе, головой выигрывавший верховую борьбу в штрафной соперников на стандартах.









Атакует Шота Чихрадзе

Но самый убойный момент был у Даниила Григорьева. Под конец тайма после очередной изящной перепасовки с Ивашовым лидер атак нашей команды (7 голов + 5 результативных передач) оказался в нескольких метрах от ворот почти без сопротивления защитников, но умудрился пробить выше ворот.









Григорьев был, как всегда, активен

За транжирство «Металлург» чуть не поплатился во втором тайме. «Строгино» перестроилось, по драйверу наших атак Ивашову начали играть персонально и острота у ворот гостей исчезла. При этом в начале тайма лучший бомбардир «Строгино» Никита Челышев попалл в штангу наших ворот, а под занавес игры защитники позволили Константину Шоронову.дважды (!) в одной атаке пробить по нашим воротам, но команду спас голкипер Никита Яворский.









Яворский сказал: "Спокойно!". И сохранил ворота на замке

На 60-й минуте за «Металлург» дебютировал последний новичок-2026 воспитанник Академии столичного «Спартака» им. Ф. Ф. Черенкова полузащитник Дмитрий Павлов, который в сезоне 2025/26 выступал за «Торпедо» (Миасс) в подгруппах «Золото» и «Серебро». Футболист не выходил на поле в официальных играх с 30 мая, свою дебют в беседе с GOROD48 оценил критически, при этом отметил колоссальную и громкую поддержку липецких болельщиков, которых опять пришло на трибуны немело – около полутора тысяч человек.









Павлов борется за мяч вверху

«Металлург» поднялся с 6-го на 3-е место, при этом липчане, раменский «Сатурн» и «Рязань» имеют одинаковое количество очков – по 44, «сталевары» обходят конкурентов лишь по дополнительным показателям. Вернуться в «Серебро» в этом году не получится, слишком велик отрыв «Волны» – 62 очка. Но Хрипунков и Ко поставили перед собой цель добыть «бронзу», на которую претендуют 5 (!) команд. Впереди ещё 6 матчей, ближайшие «красно-чёрные» проведут в воскресенье, 27 сентября, в Туле с «Арсеналом-2».













Липецкий «Металлург» на своём поле одержал важную победу над столичным «Строгино» – 1:0 и сразу поднялся сразу на 3-е место в турнирной таблице, которое липчане намереваются отстоять по итогам сезона.«Металлург» сразу завладел инициативой и провёл великолепный первый тайм, в котором липчане были обязаны снимать все вопросы о победителе. Но гол был забит только однажды: на 22-й минуте Ильнур Бадртдинов вырезал высокую подачу с правого фланга и Савва Потапов в бреющем полёте головой вонзил мяч в сетку – 1:0!Сав. Потапов, 21.1. Яворский. 76. Е.Ананьев (23. Агалаков, 60). 24. Чихрадзе. 37. Веденеев (к). 29. Бадртдинов. 28. Кононенко (5. Д.Павлов, 60). 14. Черняков (8. Д.Пахомов, 60). 13. Дан.Григорьев (31. Подзолков, 68). 27. Ивашов. 22. Сав. Потапов. И.Сазонов (92. Ал-й Скворцов, 74).30. Джураев. 4. Шоронов. 3. К.Иванов. 12. Т.Насыров. 11. Озеров. 7. Арс.Петров (27. Ганичев, 85). 20. Никишов. 8. Д.Комаров. 33. Топоров (6. Алексеенков, 46). 19. Челышев. 44. Гогидзе (49. Корнилов, 73).Е.Ананьев, 19. С.Потапов, 45+1. Дан.Григорьев, 63 (все «Металлург»)В.Смирнов (Санкт-Петербург), И.Афонин (Краснодар), Я.Земскова (Самара).В.Степанищев (Воронеж).Липецк. Стадион Металлург. 1 510 зрителей.