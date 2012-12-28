Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области
19-летний липчанин получил пять с половиной лет колонии за похищение человека, вымогательство и грабёж
Погода в Липецке
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44 минуты назад
В Липецкой области резко похолодает
Похолодание придет с холодным атмосферным фронтом.
Среднесуточные температуры составят: 24 сентября — 16 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы, 25 и 26 сентября — 12 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем дожди, местами сильные. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15, днем — от +14 до +19 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем дожди. Ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +17 до +19.
День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.
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