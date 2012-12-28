В Липецкой области резко похолодает

Похолодание придет с холодным атмосферным фронтом.



24 и 25 сентября погоду на территории Липецкой области будет определять холодный атмосферный фронт очередного циклона — пройдут дожди различной интенсивности, днем 24 сентября дожди будут местами сильные. 26 сентября осадки прекратятся.Среднесуточные температуры составят: 24 сентября — 16 градусов тепла, что на 4 градуса выше климатической нормы, 25 и 26 сентября — 12 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем дожди, местами сильные. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +10 до +15, днем — от +14 до +19 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем дожди. Ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +17 до +19.День 24 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году — 3 градуса мороза.