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сегодня, 14:34
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В липецком дворе раскопали детскую площадку

Жители дома недоумевают, кто и зачем это сделал.

В понедельник, 21 сентября, во дворе на улице Петра Смородина, 2, рабочие начали копать траншею, зацепив часть детской площадки — гордость жильцов дома.

Липчане безуспешно выясняли, кто и зачем копает в их дворе. Никаких аншлагов на ограждении раскопок (кстати, они ограждены не полностью) вывешено не было.









— У меня трое детей, они могут туда упасть, дочка с собакой гуляет, — переживает жительница дома Юлия. — Мы боимся, что всё раскопают, а восстанавливать потом не будут.

За два дня раскопка обросла невероятными слухами: некто выкупил землю под детской площадкой и хочет подключиться к отопительной трубе дома.

— Кто это раскопал? Где у них разрешение на раскопки? Есть ли смета? Какие размеры того, что здесь строится? И тем более на детской площадке! Приехали и разрыли! — возмущается ещё одна местная жительница Любовь Николаевна.

Раскоп тянется от середины двора к административному зданию, захватывая асфальтированную дорогу.







О непонятном раскопе GOROD48 рассказали в мэрии. Оказалось, что у дома № 21б по улице Водопьянова компания «РИР-Энерго» обнаружила порыв трубы. Собственник этого участка сетей — ИП Сотников В. В. Энергетики сообщили ему об аварии, потребовав срочно её устранить.

Проследить за тем, чтобы детская площадка была восстановлена после земельных работ, должна управляющая компания, обслуживающая жилой дом.

«Сотрудники департамента развития территории обсудили контроль над восстановлением благоустройства с обслуживающей организацией», — добавили в мэрии.
раскопки
детская площадка
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
О
58 минут назад
Только то. Нужно менять жкх. А у нас то трамвай, то остров то бардюры
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ГостьЯ
59 минут назад
А почему УК (управляющая компания), если она - обслуживает дом? Пусть будет ОК (обслуживающая компания)! Ведь она работает за счет средств жильцов, значит, они - её работодатели.
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Бабка Первая
сегодня, 15:05
Ежу понятно, что если рабочие молчат как рыбы и игнорируют вопросы жителей, то надо бы позвонить в УК. Ведь именно УКашки отвечают за наши дворы. А ещё быстрее написать в домовой чат)))
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Гость
сегодня, 14:49
А потому что по программе администрация выдает разрешения даже не поднимает план проходящих коммуникаций на строительство детских площадок, а потом как в этом сюжете получается. У нас тоже выделили место детской площадки а люков и теплокмер не кто не учитывал.
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