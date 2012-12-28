В липецком дворе раскопали детскую площадку

Жители дома недоумевают, кто и зачем это сделал.

В понедельник, 21 сентября, во дворе на улице Петра Смородина, 2, рабочие начали копать траншею, зацепив часть детской площадки — гордость жильцов дома.Липчане безуспешно выясняли, кто и зачем копает в их дворе. Никаких аншлагов на ограждении раскопок (кстати, они ограждены не полностью) вывешено не было.— У меня трое детей, они могут туда упасть, дочка с собакой гуляет, — переживает жительница дома Юлия. — Мы боимся, что всё раскопают, а восстанавливать потом не будут.За два дня раскопка обросла невероятными слухами: некто выкупил землю под детской площадкой и хочет подключиться к отопительной трубе дома.— Кто это раскопал? Где у них разрешение на раскопки? Есть ли смета? Какие размеры того, что здесь строится? И тем более на детской площадке! Приехали и разрыли! — возмущается ещё одна местная жительница Любовь Николаевна.Раскоп тянется от середины двора к административному зданию, захватывая асфальтированную дорогу.О непонятном раскопе GOROD48 рассказали в мэрии. Оказалось, что у дома № 21б по улице Водопьянова компания «РИР-Энерго» обнаружила порыв трубы. Собственник этого участка сетей — ИП Сотников В. В. Энергетики сообщили ему об аварии, потребовав срочно её устранить.Проследить за тем, чтобы детская площадка была восстановлена после земельных работ, должна управляющая компания, обслуживающая жилой дом.«Сотрудники департамента развития территории обсудили контроль над восстановлением благоустройства с обслуживающей организацией», — добавили в мэрии.