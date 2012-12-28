Фальшивомонетчика отправили на 7,5 года в колонию строгого режима

Поддельные пятитысячные банкноты он разменивал в павильонах «Русский аппетит» и у торгующих вдоль трассы «Дон» частников.

Елецкий городской суд приговорил мужчину к 7,5 года колонии строгого режима за незаконные приобретение, хранение и сбыт заведомо поддельных купюр (по части первой статьи 186 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в конце 2022 года ельчанин приобрел у неустановленного лица четыре заведомо поддельные пятитысячные купюры образца 1997 года.Потом мужчина начал расплачиваться фальшивками, покупая товары на небольшие суммы в павильонах «Русский аппетит» в Ельце и у торгующих вдоль трассы М-4 «Дон» частников. Таким образом он менял поддельные деньги на настоящие.