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46 минут назад
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Фальшивомонетчика отправили на 7,5 года в колонию строгого режима
Поддельные пятитысячные банкноты он разменивал в павильонах «Русский аппетит» и у торгующих вдоль трассы «Дон» частников.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в конце 2022 года ельчанин приобрел у неустановленного лица четыре заведомо поддельные пятитысячные купюры образца 1997 года.
Потом мужчина начал расплачиваться фальшивками, покупая товары на небольшие суммы в павильонах «Русский аппетит» в Ельце и у торгующих вдоль трассы М-4 «Дон» частников. Таким образом он менял поддельные деньги на настоящие.
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