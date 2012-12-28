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Общество
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сегодня, 15:32
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На ремонте подземного перехода у Нижнего парка город сэкономил более трех миллионов рублей
Завершился, пожалуй, один из самых долгожданных аукционов — горожане ждали его проведения несколько лет — на капитальный ремонт подземного перехода под Петровским спуском.
Переход на Петровском спуске построен в 1975 году. Он уникален своими мозаичными панно, которые подрядчик должен восстановить в первозданном виде. Кроме того, строителям предстоит выполнить гидроизоляцию тоннеля, заменить в нем лестницы и пол.
Ремонт должен закончиться к 1 июля 2025 года.
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