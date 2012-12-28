На ремонте подземного перехода у Нижнего парка город сэкономил более трех миллионов рублей

Завершился, пожалуй, один из самых долгожданных аукционов — горожане ждали его проведения несколько лет — на капитальный ремонт подземного перехода под Петровским спуском.

