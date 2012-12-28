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723
сегодня, 15:32
23

На ремонте подземного перехода у Нижнего парка город сэкономил более трех миллионов рублей

Завершился, пожалуй, один из самых долгожданных аукционов — горожане ждали его проведения несколько лет — на капитальный ремонт подземного перехода под Петровским спуском.

В торгах участвовали две компании. При начальной цене лота в 23 341 328 рублей, победитель предложил выполнение контракта за 20 073 542 рубля. Таким образом, бюджет Липецка сэкономит на этом подряде 3,2 миллиона рублей.

Переход на Петровском спуске построен в 1975 году. Он уникален своими мозаичными панно, которые подрядчик должен восстановить в первозданном виде. Кроме того, строителям предстоит выполнить гидроизоляцию тоннеля, заменить в нем лестницы и пол.

Ремонт должен закончиться к 1 июля 2025 года.
подземный переход
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
А нельзя?
сегодня, 17:53
Устроить тендер, хотя-бы на новые лампочки на дорогах ЛТЗ? Хотя-бы над пешеходными переходами? Если начать торги с 20 млн., СЭКОНОМИТЬ можно больше!
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Экономкруомстрой
44 минуты назад
Да что там 20 млн ? Экономить так по взрослому. Хотя бы с 100 млн начинать. Лампочки дело серьезное.
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Hiv048
сегодня, 17:45
офигеть как дорого, лучше бы там была просто зебра и переход.
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Я в шоке
сегодня, 17:45
20 073 542р. На подземный переход! Вы дороги вообще видели?
Ответить
Непонятно
сегодня, 17:29
Так его вроде уже ремонтировали недавно.И денег много выделяли.Не так ли??
Ответить
Верно
сегодня, 17:41
Да, правда, делали же недавно с одной стороны лесницу.
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коля
сегодня, 16:53
красную крепость отстояли.нашли в мерии к чему пристать.чеж они так культурное наследие не любят.
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Игорь
сегодня, 16:48
вообще то вся энта "ЭКОНОМИЯ" настораживает(в наше то время)
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Татьяна
сегодня, 16:43
Можно было намного больше сэкономить. Если за работу сразу отдать Равшану и Джамшуту, минуя пятые руки.
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Елена 65+
сегодня, 16:37
каждый день хожу по Петровскому спуску на работу, но не вижу ни одного человека, который бы спускался через этот переход.
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буквоед
сегодня, 16:32
я пойду эту мозаику отсниму .на фото .чтоб потом реставраторам хоть показать как было.от греха .
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Умный
23 минуты назад
Я это сделал перед первым решении о реставрации.Как давно это было...
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Ребро Адама
сегодня, 17:46
Правильное решение
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А нас сделали
сегодня, 16:26
Прекрасную лестнице у 9 школы, заглядение, могут если хотят, правда кругом гадюшник, но лестница отпад.
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