«ВАЗ» перевернулся и влетел в столб: двое в больнице

По данным автоинспекции, водитель автомобиля не справился с управлением.



Днём 22 сентября в селе Паршиновка Добринского округа съехал с дороги, перевернулся и врезался в столб «ВАЗ-2114». 34-летний водитель автомобиля и его 43-летняя пассажирка госпитализированы. По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением.Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 23 ДТП, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 8619 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 521.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 8258 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 124 нарушения», — говорится в сводке дорожных происшествий.