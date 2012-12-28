С марта в Липецкой области отловлено почти две тысячи собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Общество
118
12 минут назад
Липецкая вечЁрка: ночной налет, всплывшее со дна и две тысячи дворняжек
Ночью, 2 июня, липчане и лебедянцы пережили налет БПЛА, энергетики выяснили, что плыло по реке Воронеж, и ветеринары рассказали, как исполняют новый закон о бездомных животных.
Осколки стекла порезали жителю Лебедянского района колено, руки и голову. Ему наложили ему швы. От госпитализации 63-летний лебедянец отказался и уехал домой.
Жильцы двух пострадавших домов на время переехали. Одни к родственникам, другим власти предоставили гостиницу. Всем обещали помощь с ремонтом.
За время СВО атака подобной мощи была лишь однажды — 20 октября прошлого года, тогда обошлось без пострадавших
Взрывы в Липецком и Лебедянском районе слышались и сегодня: пиротехнические группы уничтожали обломки беспилотников.
Сегодня же сотрудники спасательно-пиротехнической службы уничтожили зенитный снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный в селе Копцевы Хутора.
Неделя же началась с серии минирований. На почту правительства Липецкой области поступило сообщение о минировании нескольких школ, техникумов, институтов и больниц региона. Несмотря на то, что подобные сообщения приходят в большом количестве, их никогда не игнорируют и всегда проверяют. Хотя и ни разу ничего подозрительного не нашли.
Вы не поверите, но нечто, плывшее по реке Воронеж на прошлой неделе оказалось донными отложениями. По крайней мере к такому выводу пришли сотрудники «РВК-Липецк». Хотя, судя по видео, плывшее по реке больше напоминало фекалии.
«Установлено, что ни при каком условии субстанции подобного размера не могли поступить в реку с очистных сооружений — применяемая на них технология предусматривает сброс в реку лишь очищенных сточных вод, а не крупных плавающих масс. Предположительно, на видео зафиксированы донные отложения, которые могли скапливаться на дне реки десятилетиями», — сообщили в компании.
Осталось дождаться результатов проверки регионального министерства экологии.
Читатели GOROD48 не поверили ответу энергетиков.
«Не понял, что именно обследовали РВК? То что плавает в реке, или какого размера отходы могут от них уплыть при аварийных ситуациях? Так на то ситуации и аварийные, что «просачивается» то, что при нормальной работе никогда не сбрасывается», — уточнил 988.
«Нас совсем за дураков держат и сами ветошью прикидываются. Донные отложения не плавают кусками по поверхности воды», — написала Маша.
«Ну это же практически плодородный ил! На поля его, удобрять будущие невиданные урожаи!» — предложил И смех, и грех.
С 1 марта, когда вступил в силу новый областной закон «О регулировании отдельных вопросов деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области» отловлено 1975 собак, 1437 после проведения необходимых процедур, возвращены в естественную среду обитания, 160 животных раздали владельцам, одну агрессивную собаку умертвили.
Об этом сегодня на природоохранном комитете Липецкого областного Совета рассказал начальник регионального управления ветеринарии Михаил Андреев.
Он также поделился проблемами: ловцов собак не пускают в промзоны, где животных подкармливают и держат, как сторожевых. Много собак остается осенью в садоводческих товариществах. Их бросают дачники.
Завтра в Липецке снова тепло. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +26 до +28 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии