Липецкая вечЁрка: ночной налет, всплывшее со дна и две тысячи дворняжек

Ночью, 2 июня, липчане и лебедянцы пережили налет БПЛА, энергетики выяснили, что плыло по реке Воронеж, и ветеринары рассказали, как исполняют новый закон о бездомных животных.