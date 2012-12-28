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16 минут назад
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С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии

С начала весны в регионе действует новый закон по обращению с бездомными животными.

С 1 марта на территории Липецкой области отловлено 1975 собак, 1437 после проведения необходимых процедур, возвращены в естественную среду обитания, 160 животных раздали владельцам, одну агрессивную собаку умертвили. Такие данные привел сегодня на природоохранном комитете Липецкого областного Совета начальник регионального управления ветеринарии Михаил Андреев.

— ЧП в этом году не было. Подрядчики на местах отрабатывают заявки. Мы контролируем ситуацию, — сказал главный ветеринар региона.

Он отчитался о работе с 1 марта 2025 года. Именно с этой даты вступил в действие новый областной закон «О регулировании отдельных вопросов деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области». GOROD48 рассказывал о его принятии в конце 2024 года.

Михаил Андреев сообщил депутатам о проблемах, над которыми работает его ведомство. Например, ловцов животных не пускают на территории промышленной зоны на улицах Юношеской, Ангарской и других, где живет большое количество животных. Попасть туда они надеются с помощью полиции. Также скопление животных наблюдается в садоводческих товариществах. Дачники после того, как заканчивается сезон, бросают подросших щенков, с которыми забавлялись летом. И они пополняют стаи бездомных собак.

Ветеринары проводят разъяснительную работу о том, что нельзя подкармливать уличных животных. Михаил Андреев рассказал, что в некоторых регионах даже имеются судебные решения запрещающие подкармливать бездомных животных

Информацию Михаила Андреева депутаты решили принять к сведению.
собаки
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Комментарии (1)

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Нервная мать
5 минут назад
Вершители судеб. Умертвили собаку они агрессивную. А людей сколько агрессивных вокруг. Это ничего? Хищники на то и хищники, чтобы быть агрессивными.А собака- хищник. И закидывайте давайте злыми комментариями! Каждая жизнь достойна быть!
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