С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Общество
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16 минут назад
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С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии
С начала весны в регионе действует новый закон по обращению с бездомными животными.
— ЧП в этом году не было. Подрядчики на местах отрабатывают заявки. Мы контролируем ситуацию, — сказал главный ветеринар региона.
Он отчитался о работе с 1 марта 2025 года. Именно с этой даты вступил в действие новый областной закон «О регулировании отдельных вопросов деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области». GOROD48 рассказывал о его принятии в конце 2024 года.
Михаил Андреев сообщил депутатам о проблемах, над которыми работает его ведомство. Например, ловцов животных не пускают на территории промышленной зоны на улицах Юношеской, Ангарской и других, где живет большое количество животных. Попасть туда они надеются с помощью полиции. Также скопление животных наблюдается в садоводческих товариществах. Дачники после того, как заканчивается сезон, бросают подросших щенков, с которыми забавлялись летом. И они пополняют стаи бездомных собак.
Ветеринары проводят разъяснительную работу о том, что нельзя подкармливать уличных животных. Михаил Андреев рассказал, что в некоторых регионах даже имеются судебные решения запрещающие подкармливать бездомных животных
Информацию Михаила Андреева депутаты решили принять к сведению.
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