25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»
Происшествия
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30 минут назад
В Липецком округе сегодня могут звучать взрывы
Работы — плановые. Их анонсировали ещё 29 мая.
«Работы плановые, будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Жители близлежащих сёл могут слышать характерные хлопки. Причин для беспокойства нет. Перед началом и завершением работ прозвучит сигнал «Внимание всем». Убедительно просим соблюдать осторожность, воздержаться от нахождения у окон дома и на открытой местности в момент проведения работ. Переместить транспорт и ценные вещи на безопасное расстояние», сообщил глава Липецкого округа Давид Тодуа.
В случае необходимости жители могут воспользоваться пунктами временного размещения. Они оборудованы всем необходимым. Для жителей деревни Копцевы Хутора — это здание школы села Кузьминские Отвержки, для жителей деревни Федоровка — здание Дома культуры села Сенцово. Для подвоза организован транспорт.
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