32-летнего липчанина подозревают в обслуживании терминалов пропуска трафика мошеннических кол-центров
Происшествия
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сегодня, 10:05
25-летняя данковчанка хотела заработать на криптовалюте и отправила деньги мошенникам
Также мошенники уже открыли «театральный сезон».
Как рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, женщина пыталась заработать на криптовалюте и с 6 по 12 сентября отправила деньги мошенникам несколькими транзакциями, после чего поняла, что её обманули.
А липчанин потерял деньги после знакомства с девушкой в соцсети: она предложила ему вместе сходить в театр и прислала ссылку для покупки билетов. Когда мужчина перешел по ней, с его счета списалось 5 000 рублей.
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