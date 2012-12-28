25-летняя данковчанка хотела заработать на криптовалюте и отправила деньги мошенникам

Также мошенники уже открыли «театральный сезон».

Два жителя области обратились вчера в полицию с заявлениями о мошенничестве. 25-летняя данковчанка лишилась 65 000 рублей, а 28-летний липчанин — 5 000.Как рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, женщина пыталась заработать на криптовалюте и с 6 по 12 сентября отправила деньги мошенникам несколькими транзакциями, после чего поняла, что её обманули.А липчанин потерял деньги после знакомства с девушкой в соцсети: она предложила ему вместе сходить в театр и прислала ссылку для покупки билетов. Когда мужчина перешел по ней, с его счета списалось 5 000 рублей.