«Красный уровень» воздушной опасности в Липецке, Липецком и Становлянском районах отменен, остается «желтый»
Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Происшествия
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21 минуту назад
За ночь в Липецкой области уничтожены 27 беспилотников
Ночная атака продолжалась два с половиной часа.
Атака БПЛА в Липецкой области началась почти в полночь и закончилась в половине третьего утра. Красный уровень угрозы объявлялся в Липецке, Липецком и Становлянском округах.
Обломки БПЛА вызвали несколько пожаров, в Липецке подавленный БПЛА упал прямо на дорогу в Сырском Руднике.
«Жертв и пострадавших нет. Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача — обезвреживание всех обломков», — сообщил после атаки губернатор Игорь Артамонов.
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