За ночь в Липецкой области уничтожены 27 беспилотников

Ночная атака продолжалась два с половиной часа.

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27 беспилотников уничтожены этой ночью в Липецкой области. сообщили в Минобороны РФ. Всего же этой ночью в разных регионах страны дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских БПЛА, в том числе 43 БПЛА над территорией Курской области, 18 — над территорией Орловской области, 8 — над территорией Нижегородской области, 7— над территорией Белгородской области, 6 — над территорией Брянской области, и один — над территорией Московской области.Атака БПЛА в Липецкой области началась почти в полночь и закончилась в половине третьего утра. Красный уровень угрозы объявлялся в Липецке, Липецком и Становлянском округах.Обломки БПЛА вызвали несколько пожаров, в Липецке подавленный БПЛА упал прямо на дорогу в Сырском Руднике.

«Жертв и пострадавших нет. Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача — обезвреживание всех обломков», — сообщил после атаки губернатор Игорь Артамонов.



