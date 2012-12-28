С марта в Липецкой области отловлено почти две тысячи собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Погода в Липецке
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34 минуты назад
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В Липецкой области небольшие дожди и до +29
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Ночью на улице — от +8 до +13 градусов, днем — от +24 до +29.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 3 июня стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году — 1 градус тепла.
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