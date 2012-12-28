Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
50-летний мужчина упал в Каменный лог, а 28-летняя женщина свалилась в траншею
Происшествия
Упавший в Каменный лог мужчина введён в искусственную кому
Происшествия
Липецкому врачу грозит срок за служебный подлог и превышение полномочий
Происшествия
За гибель 15-летней девочки в ДТП ответит отец подростка-водителя
Происшествия
На Соколе мотоциклист столкнулся с легковушкой
Происшествия
Улица Механизаторов закрывается для движения до 30 сентября
Общество
Липецкая вечЁрка: результаты выборов, погибший в пруду и улица Механизаторов закрыта
Общество
Сегодня в Липецке: день без автомобиля, рынок труда начал проседать
Общество
«Приора» врезалась в столб: пострадала молодая пара
Происшествия
Дело о краже в ПВЗ кошелька с деньгами направлено в суд
Происшествия
Читать все
Полицейские ищут снёсшего ограждение кафе водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: день без автомобиля, рынок труда начал проседать
Общество
Молодёжный министр вышла из декретного отпуска
Общество
«Приора» врезалась в столб: пострадала молодая пара
Происшествия
«Хотел отомстить»: полицейские раскрыли уличный грабёж
Происшествия
25-летняя данковчанка хотела заработать на криптовалюте и отправила деньги мошенникам
Происшествия
Стал известен претендент на пост председателя Липецкого областного суда
Общество
Дело о «крышевании» полицейским наркодилера поступило в областной суд
Происшествия
Над областью перехвачены беспилотники
Происшествия
43-летняя женщина затаила обиду на сожителя и подожгла съемную квартиру
Происшествия
Читать все
Происшествия
358
54 минуты назад
2

«Хотел отомстить»: полицейские раскрыли уличный грабёж

20-летний парень напал на 36-летнего мужчину, с которым поссорился в баре.

Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции № 4 отыскали подозреваемого в ограблении 36-летнего жителя Добровского муниципального округа: задержан 20-летний парень.

Ограбление произошло в конце августа возле одного из баров Липецка. В баре мужчина поссорился с другим посетителем и, чтобы не продолжать конфликт, вышел на улицу.

«Когда мужчина ждал такси, из бара выбежал его оппонент и вырвал у него телефон», — рассказали в областном управлении МВД.

20-летний липчанин в преступлении признался и сообщил, что таким образом решил отомстить мужчине. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.
грабеж
0
0
3
1
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
АРС
7 минут назад
Слабоумие и отвага
Ответить
Толи
16 минут назад
Ещё будет,если с двадцати лет по барам шастать.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить