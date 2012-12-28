«Хотел отомстить»: полицейские раскрыли уличный грабёж

20-летний парень напал на 36-летнего мужчину, с которым поссорился в баре.



Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции № 4 отыскали подозреваемого в ограблении 36-летнего жителя Добровского муниципального округа: задержан 20-летний парень.Ограбление произошло в конце августа возле одного из баров Липецка. В баре мужчина поссорился с другим посетителем и, чтобы не продолжать конфликт, вышел на улицу.«Когда мужчина ждал такси, из бара выбежал его оппонент и вырвал у него телефон», — рассказали в областном управлении МВД.20-летний липчанин в преступлении признался и сообщил, что таким образом решил отомстить мужчине. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил.Возбуждено уголовное дело о грабеже.