Происшествия
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54 минуты назад
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«Хотел отомстить»: полицейские раскрыли уличный грабёж
20-летний парень напал на 36-летнего мужчину, с которым поссорился в баре.
Ограбление произошло в конце августа возле одного из баров Липецка. В баре мужчина поссорился с другим посетителем и, чтобы не продолжать конфликт, вышел на улицу.
«Когда мужчина ждал такси, из бара выбежал его оппонент и вырвал у него телефон», — рассказали в областном управлении МВД.
20-летний липчанин в преступлении признался и сообщил, что таким образом решил отомстить мужчине. Телефон он продал, а вырученные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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