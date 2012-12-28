Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать 12 апреля

Департамент транспорта торгует 13 маршрутов, которые будут работать пять дней в неделю.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Лукинов сообщил, что на организацию садоводческих маршрутов из муниципального бюджета выделены 56 млн рублей. Для пассажиров, как обычно, поездки «на сады» будут бесплатными.Сейчас департамент транспорта торгует по отдельности 13 маршрутов с графиком работы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. Также такие автобусы будут ездить в праздничные дни 1 мая, 8 мая и 12 июня. Ранее за те же деньги департамент попытался проторговать ежедневную работу садоводческих маршрутов, но никто из перевозчиков не выказал никакого интереса к этому предложению.Первый день работы садоводческих маршрутов — 12 апреля, последний — 26 октября.В прошлом году садоводческие маршруты заработали 20 апреля.