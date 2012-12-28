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Общество
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50 минут назад
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Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать 12 апреля
Департамент транспорта торгует 13 маршрутов, которые будут работать пять дней в неделю.
Сейчас департамент транспорта торгует по отдельности 13 маршрутов с графиком работы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. Также такие автобусы будут ездить в праздничные дни 1 мая, 8 мая и 12 июня. Ранее за те же деньги департамент попытался проторговать ежедневную работу садоводческих маршрутов, но никто из перевозчиков не выказал никакого интереса к этому предложению.
Первый день работы садоводческих маршрутов — 12 апреля, последний — 26 октября.
В прошлом году садоводческие маршруты заработали 20 апреля.
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