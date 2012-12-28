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50 минут назад
6

Садоводческие маршруты в Липецке начнут работать 12 апреля

Департамент транспорта торгует 13 маршрутов, которые будут работать пять дней в неделю.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента транспорта администрации Липецка Александр Лукинов сообщил, что на организацию садоводческих маршрутов из муниципального бюджета выделены 56 млн рублей. Для пассажиров, как обычно, поездки «на сады» будут бесплатными.

Сейчас департамент транспорта торгует по отдельности 13 маршрутов с графиком работы по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресениям. Также такие автобусы будут ездить в праздничные дни 1 мая, 8 мая и 12 июня. Ранее за те же деньги департамент попытался проторговать ежедневную работу садоводческих маршрутов, но никто из перевозчиков не выказал никакого интереса к этому предложению.

Первый день работы садоводческих маршрутов — 12 апреля, последний — 26 октября.

В прошлом году садоводческие маршруты заработали 20 апреля. 
транспорт
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Нервная мать
10 минут назад
Скоро заброшу свою дачу. Плату подняли до 5 тысяч. Вот так помогли!!! Никакого резона сажать нет. Еще семян купи, удобрений. И дорога туда- сюда после работы. И на кой эти 2 ведра помидоров мне нужны. Они золотые стали.
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Р
16 минут назад
Хоть что то осталось со времен ссср
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Гиви
26 минут назад
Почему этих миллионеров должны бесплатно возить? Делайте платный проезд и 5 рейсов в день
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12апреля
28 минут назад
будет +8, 13 апр +16, 14 апр +18, а 15 апреля +17, но пойдёт дождик, не позабудьте зонтик
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Лариса
32 минуты назад
Очень плохо, что 5 дней, потому что выходные у людей бывают скользящими, и если на ночь остался на даче, чтобы завтра доделать дела, то уехать опять будет не на чем!
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Лили
4 минуты назад
а не слишком жирно?? и бесплатно и каждый день??
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