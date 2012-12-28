17-летний подросток попал в нейрохирургию с ушибом головного мозга и переломами: его избили в районе «Звёздного»
Прокуратура через суд заставляет предпринимателя переделать фитнес-клуб под многоэтажную парковку
Сегодня в Липецке: винная живопись, треть липчан согласна на зарплату в конверте – это много или мало?
Происшествия
1035
сегодня, 10:03
2
Вечером на улице Стаханова сбили велосипедиста
А в Данкове под машину попал 10-летний мальчик.
В Липецке на улице Стаханова получил травму 35-летний велосипедист: его сбил 59-летний водитель «Опеля». Велосипедисту оказали медицинскую помощь и отправили домой
10-летний мальчик попал под «Ладу Калину» на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Мира в Данкове. Ребенок госпитализирован.
В пятнадцатом микрорайоне Липецка «Мазда» под управлением 25-летнего водителя врезалась в стоящий «Ниссан». Травмы в этой аварии получили 38-летний водитель «Ниссана» и его 39-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.
0
5
3
2
1
Комментарии (2)