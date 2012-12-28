Вечером на улице Стаханова сбили велосипедиста

А в Данкове под машину попал 10-летний мальчик.





Вечером 10 апреля в дорожных авариях пострадали пять человек.В Липецке на улице Стаханова получил травму 35-летний велосипедист: его сбил 59-летний водитель «Опеля». Велосипедисту оказали медицинскую помощь и отправили домой10-летний мальчик попал под «Ладу Калину» на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Мира в Данкове. Ребенок госпитализирован.В пятнадцатом микрорайоне Липецка «Мазда» под управлением 25-летнего водителя врезалась в стоящий «Ниссан». Травмы в этой аварии получили 38-летний водитель «Ниссана» и его 39-летняя пассажирка. Оба доставлены в больницу.