На улице Терешковой снесли торговавший водкой и сигаретами киоск

Владелец незаконного бизнеса мог самостоятельно вывезти свой ларек, но не делал этого, не желая терять прибыли.

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Сегодня утром к забору областного БТИ подъехали автокран, трое полицейских и несколько чиновников мэрии и регионального министерства торговли и ценовой политики, чтобы перевезти на штрафстоянку городской администрации приличных размеров киоск. На его витринах лежали конфеты, печенье и иная кондитерка, молочные продукты, лимонад и квас. Однако внутри вполне могли быть сигареты и водка — продажа такого товара в нестационарной торговой сети запрещена.— Мы демонтируем этот торговый объект на основании решений судов, ранее рассмотревших акты проверок полиции и областного министерства торговли и ценовой политики, которые не раз выявляли в киоске торговлю спиртным и табачной продукцией. После нескольких штрафов в отношении владельца киоска было возбуждено уголовное дело. На этом основании администрация города в одностороннем порядке расторгла договор с владельцем киоска на осуществление торговой деятельности на территории Липецка. Мы демонтируем торговый объект, поскольку его владелец не изъявил желания вывезти его самостоятельно, — сообщил начальник отдела потребрынка липецкой мэрии Антон Мамонов.Вначале сотрудники подрядной организации сняли с киоска навесной козырек и на этом остановились. Поднять краном павильон они не могли — в нем заперлась продавщица. Очевидно, она получила такие инструкции от своего хозяина, который вскоре приехал со своей женой во внушительном «Мерседесе».Хозяина зовут Геннадий. Разговаривать он ни с кем не стал. Возмущалась происходящим его жена.— Я вам не дам этого сделать! — заявила она чиновникам мэрии. — Судов против администрации — миллион! — это она уже обратилась к представителям СМИ.— Почему вы судитесь с мэрией? В чем причина, — спросил воинственно настроенную женщину корреспондент GOROD48.— Это долгая история, — сказала она.— В мэрии и в полиции говорят, что вы в киоске водку продаете.— Водку? Пойдите и найдите! — фыркнула женщина.Конечно, никто без необходимой на то законной санкции не имеет права проводить досмотр. Да и что можно найти в киоске, в котором с полчаса просидела, закрывшись, продавщица?— Водки тут нет. Только закуска! — заявила продавец.Геннадий, не говоря ни слова, тут же схватил крепко завязанный белый мешок и понес его в свой вместительный «Мерседес». А что было в нем, можно только предполагать. Так, потихоньку, он и загрузил свою машину товаром, после чего киоск поместили на грузовик и вывезли на специализированную стоянку городского управления потребрынка. Затраты по демонтажу и перемещению киоска будут отнесены на счет предпринимателя. Если собственник не изъявит желания забрать объект, его утилизируют, вырученные деньги зачислят в городской бюджет.В планах управления потребрынка мэрии убрать с улиц и из микрорайонов к концу года порядка 60 нестационарных торговых объектов. Какие-то из них установлены самовольно, без разрешительных процедур, в каких-то торгуют водкой или сигаретами. Если участок, где стоял такой киоск, находится в городской схеме размещения НТО, то его сдадут в аренду с аукциона законопослушным предпринимателям.По словам Антона Мамонова, сейчас шесть предпринимателей судятся с мэрией, пытаясь обжаловать расторжение городской администрацией договоров на право торговли. Но, если эти договоры были расторгнуты на основании решений судов по искам полиции и регионального министерства торговли и ценовой политики, то суды бизнесмены проиграют. Но они судятся, ведь каждый день существования левого киоска — это прибыль.