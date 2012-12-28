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сегодня, 15:45
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На улице Терешковой снесли торговавший водкой и сигаретами киоск

Владелец незаконного бизнеса мог самостоятельно вывезти свой ларек, но не делал этого, не желая терять прибыли.

Сегодня утром к забору областного БТИ подъехали автокран, трое полицейских и несколько чиновников мэрии и регионального министерства торговли и ценовой политики, чтобы перевезти на штрафстоянку городской администрации приличных размеров киоск. На его витринах лежали конфеты, печенье и иная кондитерка, молочные продукты, лимонад и квас. Однако внутри вполне могли быть сигареты и водка — продажа такого товара в нестационарной торговой сети запрещена.

— Мы демонтируем этот торговый объект на основании решений судов, ранее рассмотревших акты проверок полиции и областного министерства торговли и ценовой политики, которые не раз выявляли в киоске торговлю спиртным и табачной продукцией. После нескольких штрафов в отношении владельца киоска было возбуждено уголовное дело. На этом основании администрация города в одностороннем порядке расторгла договор с владельцем киоска на осуществление торговой деятельности на территории Липецка. Мы демонтируем торговый объект, поскольку его владелец не изъявил желания вывезти его самостоятельно, — сообщил начальник отдела потребрынка липецкой мэрии Антон Мамонов.

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Вначале сотрудники подрядной организации сняли с киоска навесной козырек и на этом остановились. Поднять краном павильон они не могли — в нем заперлась продавщица. Очевидно, она получила такие инструкции от своего хозяина, который вскоре приехал со своей женой во внушительном «Мерседесе».

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Хозяина зовут Геннадий. Разговаривать он ни с кем не стал. Возмущалась происходящим его жена.

— Я вам не дам этого сделать! — заявила она чиновникам мэрии. — Судов против администрации — миллион! — это она уже обратилась к представителям СМИ.

— Почему вы судитесь с мэрией? В чем причина, — спросил воинственно настроенную женщину корреспондент GOROD48.

— Это долгая история, — сказала она.

— В мэрии и в полиции говорят, что вы в киоске водку продаете.

— Водку? Пойдите и найдите! — фыркнула женщина.

Конечно, никто без необходимой на то законной санкции не имеет права проводить досмотр. Да и что можно найти в киоске, в котором с полчаса просидела, закрывшись, продавщица?

— Водки тут нет. Только закуска! — заявила продавец.

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Геннадий, не говоря ни слова, тут же схватил крепко завязанный белый мешок и понес его в свой вместительный «Мерседес». А что было в нем, можно только предполагать. Так, потихоньку, он и загрузил свою машину товаром, после чего киоск поместили на грузовик и вывезли на специализированную стоянку городского управления потребрынка. Затраты по демонтажу и перемещению киоска будут отнесены на счет предпринимателя. Если собственник не изъявит желания забрать объект, его утилизируют, вырученные деньги зачислят в городской бюджет.

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В планах управления потребрынка мэрии убрать с улиц и из микрорайонов к концу года порядка 60 нестационарных торговых объектов. Какие-то из них установлены самовольно, без разрешительных процедур, в каких-то торгуют водкой или сигаретами. Если участок, где стоял такой киоск, находится в городской схеме размещения НТО, то его сдадут в аренду с аукциона законопослушным предпринимателям.

По словам Антона Мамонова, сейчас шесть предпринимателей судятся с мэрией, пытаясь обжаловать расторжение городской администрацией договоров на право торговли. Но, если эти договоры были расторгнуты на основании решений судов по искам полиции и регионального министерства торговли и ценовой политики, то суды бизнесмены проиграют. Но они судятся, ведь каждый день существования левого киоска — это прибыль.
торговля
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Комментарии (21)

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Сначала новые
Дерьян
6 минут назад
Интересно, а до этого некто невкурсе был годами.
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Мерия
11 минут назад
Господи упакойтесь, администрация специально на камеру показывает что они работают и все такие молодцы, а то как разговаривали люди какие снимали и остальные что то не написали и не сняли, смешно
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Жительница
19 минут назад
Так тож не мерседес, а фольксваген
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Катя
14 минут назад
Это на что влияет ?
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Театрал
23 минуты назад
Я вас умоляю)))) Пусть вся эта банда чиновников прогуляется к киоскам ( их там море) в районе Октябрьского рынка, но не днем, а часов в 12 ночи. И они спокойно купят там водку , хоть на разлив, хоть в бутылках и сигареты, пачками и поштучно."Крышует" это всё Октябрьская ментовка. Но они (чиновье) не пойдут. Они лучше устроят цирк с одним отдельно взятым предпринимателем.
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Житель
27 минут назад
Как быстро все перекрашиваются
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Да
30 минут назад
А незаконные киоски с молочной напротив автовокзала стоит! И еще полно по городу Липецку, вместе с газелями! Напротив жд вокзала!
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Житель
34 минуты назад
У нас агрессивная торговля в городе процветает - киоски разные, прямо на пути движения людей. Администрация города благоустраивает для жителей, а "бизнес в киосках" использует пространство как хочет, а жильцы за мусор заплатят. Теперь "Шанхай" за счет бюджета и это выгодно... Например, на ЛТЗ торговый дом "Надежда" пустует, но рядом пять киосков все благоустройство в своих интересах используют.
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Сселки
36 минут назад
Зачем школьникам продают вэйбы.Идут полудохлые,дымят как паровозы,со всех щелей дым идет,особено у школьниц.Фу,как противно.
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Общественность
38 минут назад
Срочно закрыть столовую «хуторок» на ЖД вокзале!!!
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ника
47 минут назад
уберите кб от циолковского 40, недалеко школа, ученики каждый день сюда гоняются.
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