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Общество
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сегодня, 15:45
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На улице Терешковой снесли торговавший водкой и сигаретами киоск
Владелец незаконного бизнеса мог самостоятельно вывезти свой ларек, но не делал этого, не желая терять прибыли.
— Мы демонтируем этот торговый объект на основании решений судов, ранее рассмотревших акты проверок полиции и областного министерства торговли и ценовой политики, которые не раз выявляли в киоске торговлю спиртным и табачной продукцией. После нескольких штрафов в отношении владельца киоска было возбуждено уголовное дело. На этом основании администрация города в одностороннем порядке расторгла договор с владельцем киоска на осуществление торговой деятельности на территории Липецка. Мы демонтируем торговый объект, поскольку его владелец не изъявил желания вывезти его самостоятельно, — сообщил начальник отдела потребрынка липецкой мэрии Антон Мамонов.
Вначале сотрудники подрядной организации сняли с киоска навесной козырек и на этом остановились. Поднять краном павильон они не могли — в нем заперлась продавщица. Очевидно, она получила такие инструкции от своего хозяина, который вскоре приехал со своей женой во внушительном «Мерседесе».
Хозяина зовут Геннадий. Разговаривать он ни с кем не стал. Возмущалась происходящим его жена.
— Я вам не дам этого сделать! — заявила она чиновникам мэрии. — Судов против администрации — миллион! — это она уже обратилась к представителям СМИ.
— Почему вы судитесь с мэрией? В чем причина, — спросил воинственно настроенную женщину корреспондент GOROD48.
— Это долгая история, — сказала она.
— В мэрии и в полиции говорят, что вы в киоске водку продаете.
— Водку? Пойдите и найдите! — фыркнула женщина.
Конечно, никто без необходимой на то законной санкции не имеет права проводить досмотр. Да и что можно найти в киоске, в котором с полчаса просидела, закрывшись, продавщица?
— Водки тут нет. Только закуска! — заявила продавец.
Геннадий, не говоря ни слова, тут же схватил крепко завязанный белый мешок и понес его в свой вместительный «Мерседес». А что было в нем, можно только предполагать. Так, потихоньку, он и загрузил свою машину товаром, после чего киоск поместили на грузовик и вывезли на специализированную стоянку городского управления потребрынка. Затраты по демонтажу и перемещению киоска будут отнесены на счет предпринимателя. Если собственник не изъявит желания забрать объект, его утилизируют, вырученные деньги зачислят в городской бюджет.
В планах управления потребрынка мэрии убрать с улиц и из микрорайонов к концу года порядка 60 нестационарных торговых объектов. Какие-то из них установлены самовольно, без разрешительных процедур, в каких-то торгуют водкой или сигаретами. Если участок, где стоял такой киоск, находится в городской схеме размещения НТО, то его сдадут в аренду с аукциона законопослушным предпринимателям.
По словам Антона Мамонова, сейчас шесть предпринимателей судятся с мэрией, пытаясь обжаловать расторжение городской администрацией договоров на право торговли. Но, если эти договоры были расторгнуты на основании решений судов по искам полиции и регионального министерства торговли и ценовой политики, то суды бизнесмены проиграют. Но они судятся, ведь каждый день существования левого киоска — это прибыль.
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