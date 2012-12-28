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Общество
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Ночью в Липецке снесли четыре незаконных киоска
Их собственники не имели документов, разрешающих торговлю в городе.
«Эти объекты торговли поставили самостоятельно, вне схемы размещения НТО. Коммерческая деятельность осуществлялась незаконно: не были заключены соответствующие договоры, зачастую продукция была ненадлежащего качества», — написал мэр.
Городское управление потребрынка действовало по отлаженной схеме: чиновники вначале предложили владельцам киосков убрать их самостоятельно, а когда те проигнорировали требования, демонтировали их самостоятельно. Почему это было сделано ночью? Потому, что днем в таких случаях продавцы запираются изнутри по указаниям коммерсантов и сидят там до тех пор, пока существует угроза демонтажа киосков.
Нестационарные конструкции вывезены на специализированную стоянку городского управления потребрынка. Если владельцы не выкупят их вовремя, киоски отправят на металлолом, а деньги зачислят в городской бюджет.
«Процедуру демонтажа нестационарных торговых объектов, в том числе и на красных линиях, обязательно продолжим. Важно, чтобы коммерческая деятельность на территории города осуществлялась легально, а наши жители приобретали качественную продукцию», - сказал Роман Ченцов.
Напомним, что в планах управления потребрынка мэрии — убрать в этом году с улиц и из микрорайонов порядка 60 нестационарных торговых объектов. Какие-то из них установлены самовольно, без разрешительных процедур, в каких-то торгуют водкой или сигаретами. Если участок, где стоял такой киоск, находится в городской схеме размещения НТО, то его сдадут в аренду с аукциона законопослушным предпринимателям.
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