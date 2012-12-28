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49 минут назад
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Ночью в Липецке снесли четыре незаконных киоска

Их собственники не имели документов, разрешающих торговлю в городе.

Сегодня утром в своем телеграм-канале мэр Липецка Роман Ченцов сообщил о том, что ночью городское управление потребительского рынка при поддержке полиции демонтировало четыре незаконных киоска: на улицах Вермишева, 4, Водопьянова, 31а, Космонавтов, 72 и на проспекте Победы, 108а.

«Эти объекты торговли поставили самостоятельно, вне схемы размещения НТО. Коммерческая деятельность осуществлялась незаконно: не были заключены соответствующие договоры, зачастую продукция была ненадлежащего качества», — написал мэр.

Городское управление потребрынка действовало по отлаженной схеме: чиновники вначале предложили владельцам киосков убрать их самостоятельно, а когда те проигнорировали требования, демонтировали их самостоятельно. Почему это было сделано ночью? Потому, что днем в таких случаях продавцы запираются изнутри по указаниям коммерсантов и сидят там до тех пор, пока существует угроза демонтажа киосков.

Нестационарные конструкции вывезены на специализированную стоянку городского управления потребрынка. Если владельцы не выкупят их вовремя, киоски отправят на металлолом, а деньги зачислят в городской бюджет.

«Процедуру демонтажа нестационарных торговых объектов, в том числе и на красных линиях, обязательно продолжим. Важно, чтобы коммерческая деятельность на территории города осуществлялась легально, а наши жители приобретали качественную продукцию», - сказал Роман Ченцов.

Напомним, что в планах управления потребрынка мэрии — убрать в этом году с улиц и из микрорайонов порядка 60 нестационарных торговых объектов. Какие-то из них установлены самовольно, без разрешительных процедур, в каких-то торгуют водкой или сигаретами. Если участок, где стоял такой киоск, находится в городской схеме размещения НТО, то его сдадут в аренду с аукциона законопослушным предпринимателям.
торговля
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
3 минуты назад
А почему не днём?
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Дед
5 минут назад
Ночью втихушку , во как !
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Александр Н.
6 минут назад
Всё правильно.
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смех
23 минуты назад
Теперь продавцы круглосуточно там будут находиться ! )))))))))))))
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Гость
13 минут назад
Ну значит придется привлекать соответствующие органы. Вряд ли рядовые продавцы захотят с этим иметь дело.
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Алькаш
27 минут назад
Платить поборы и качество товара ни как не связаны между собой.
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?
12 минут назад
А где там про поборы?
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Сегодня
28 минут назад
Грамотное решение
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Ирина
36 минут назад
Почему много лет не могли убрать ?
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