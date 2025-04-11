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Происшествия
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сегодня, 10:43
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Бывший охотинспектор осужден за браконьерство
Зимой 2023 года он застрелил двух косуль и попался коллегам.
Напомним, два года назад тогда еще действующего инспектора задержали его же коллеги. За пару месяцев до этого на «горячую линию» управления по охране объектов животного мира поступила информация о случаях незаконной охоты в Задонском районе. Звонивший упомянул при этом и охотинспектора. Началась оперативная разработка и ночью 12 декабря 2023 года инспектора задержали в селе Паниковец с тушами молодых самца и самки европейской косули. Животных он выследил и застрелил в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Задонский», погрузил туши в багажник служебного автомобиля и повез на разделку.
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