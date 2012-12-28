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2645
сегодня, 15:40
16

На окружной «КамАЗ» насмерть сбил мужчину

Личность погибшего устанавливается.

Сегодня на 298-м километре трасы Орёл-Тамбов под колёсами «КамАЗа» погиб неизвестный мужчина.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём грузовика находился 47-летний водитель. 

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Со слов водителя, мужчина неожиданно выскочил под колёса вне зоны действия пешеходного перехода.

Личность погибшего устанавливается.

ДТП
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Комментарии (16)

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Леликов Сергей г. Липецк
23 минуты назад
Если смотреть как стоит камаз,то он(водитель камаза) его не видел. А *бежал*он к ограждению,а не от него. Видно встал в левый,под горку,и *поливал*. Когда мост делали(разобрали до косточек),в зоне моста переходили,так как автобусы,у заправок останавливались,на Ковалева. Там в принципе пешеходы не такая уж и редкость. Бывают. Как в принципе и везде,где есть какая то инфраструктура .
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Там
26 минут назад
Разрешённая 60 км.Езжу по правилам,дальнобои всегда прут на обгон,тяжко без памперсов.
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не-а чё
53 минуты назад
Как всегда КАМАЗ валит в левом ряду,на обгон шел.
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А то
30 минут назад
Что баран выскочил, это нормально по твоему, хорошо хоть не под твои колеса, если сам ты не баран
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омсквич
50 минут назад
Там выход на разворот
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да уж
39 минут назад
Там выход на разворот Нет там никакого разворота в этом месте,не пиши чушь,если не знаешь.
Ответить
Леликов Сергей г. Липецк
21 минуту назад
Нет там никакого разворота в этом месте,не пиши чушь,если не знаешь. До самого поста дпс. Все верно. РН на той стороне,или как там сейчас: подсолнух...
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Таежник
сегодня, 16:40
Двй бог сил камазисту, из-за выскочки теперь по судам бегать доказывать невиновость
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Сталин
сегодня, 16:37
Водитель не виновен.
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Эти большегрузы
сегодня, 16:28
И на пешеходном переходе,где стоит ограничение 40 км,несбавляют скорость,пора камеры ставить везде.
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Лиза
сегодня, 16:24
Перебегают дорогу, где хотят, а потом водитель виноват!
Ответить
Водитель
сегодня, 16:24
Они там часто через забор лазают.
Ответить
Автолорд
сегодня, 16:19
Суицид?
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мизантроп
сегодня, 16:10
что он делал на огороженой трассе???
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эх
сегодня, 16:30
шарахался небось
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