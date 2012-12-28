На окружной «КамАЗ» насмерть сбил мужчину

Личность погибшего устанавливается.

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Со слов водителя, мужчина неожиданно выскочил под колёса вне зоны действия пешеходного перехода. Со слов водителя, мужчина неожиданно выскочил под колёса вне зоны действия пешеходного перехода.

Сегодня на 298-м километре трасы Орёл-Тамбов под колёсами «КамАЗа» погиб неизвестный мужчина.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём грузовика находился 47-летний водитель.Личность погибшего устанавливается.