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Происшествия
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сегодня, 15:40
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На окружной «КамАЗ» насмерть сбил мужчину
Личность погибшего устанавливается.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулём грузовика находился 47-летний водитель.
Со слов водителя, мужчина неожиданно выскочил под колёса вне зоны действия пешеходного перехода.
Личность погибшего устанавливается.
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