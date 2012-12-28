Липецкая вечЁрка: очереди в поликлинику, ночное жужжание и новые обвинения Олегу Донских

Сегодня, 31 марта, министр здравоохранения проверила работу поликлиник, жильцы дома на улице Неделина не могут спать из-за странного шума, и экс-начальнику областного управления сельского хозяйства Олегу Донских ужесточили обвинение.