«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: очереди в поликлинику, ночное жужжание и новые обвинения Олегу Донских
Сегодня, 31 марта, министр здравоохранения проверила работу поликлиник, жильцы дома на улице Неделина не могут спать из-за странного шума, и экс-начальнику областного управления сельского хозяйства Олегу Донских ужесточили обвинение.
Оценив ситуацию, министр сообщила, что места отдыха есть, но они не рядом с кабинетами, а в отдельной зоне. И там диваны пустуют.
— Принято решение выделить дополнительных администраторов, которые будут маршрутизировать пациентов, — заявила Анна Маркова.
В переводе с чиновничьего — теперь медсестры будут ходить в зону отдыха и приглашать пациентов к врачам.
Те, кто разрабатывал проект ремонта поликлиники, по всей видимости, к «бесплатным» врачам не ходил. Они не знают, что процесс может растянуться на несколько часов, а некоторые нахальные граждане норовят пройти без очереди. Если пациенты ждут рядом с кабинетом, «зайцев» они не пропустят, а если в зоне ожидания… Кто же будет следить за несознательными гражданами в таком случае?
«Министр в курсе, что в поликлинику ходят лечится? И порой кому-то это расстояние от зала ожидания до двери к доктору надо идти минут 15-20, так как люди всякие и заболевания разные у них. А это время прописано в талончике приёма», — спросил Гость.
И еще о медицине. GOROD48 выяснил, что в столкновении автомобиля скорой помощи и автобуса маршрута № 12, которое случилось 28 марта на на кольцевой развязке площади Александра Невского, пострадали 39-летний фельдшер и 64-летняя пациентка. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель скорой, в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» ведется служебная проверка.
Между тем, за минувшую неделю в Липецкой области на 18,6% снизилась заболеваемость ОРВИ.
С необычной проблемой столкнулись жильцы дома № 29 по улице Неделина. Четвертую ночь в квартирах по одному стояку раздается странное жужжание.
Комментаторы GOROD48 тут же накидали возможные варианты источника шума.
«Звук вибратора», — уверен Гость.
«Если счётчик электричества в коридоре-посмотрите. Сильно мотает, значит майнинг ферма работает», — считает Житель Липецка.
«Кот Бегемот?», — предположила Нехорошая квартира.
«Это не я!», — открестился Дятел.
«Призрак коммунизма бродит», — написал Коммунист.
«У нас тоже самое было, ночью, когда разбор воды уменьшается, начинался гул в стенах. Я иногда открывала краны на весь напор, то горячую, то холодную. Иногда прекращался шум. Потом, когда в некоторых квартирах прошёл ремонт. прекратился и шум», — поделилась своей историей Клара.
«Была такая хрень. Смеситель поменяли и все», — еще версия от я.
Советский суд Липецка продлил арест задержанному в прошлом году после 12 лет розыска 56-летнему Олегу Донских, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Экс-руководителю департамента Минсельхоза и подразделения «Росагролизинга» ужесточили обвинение. К пяти эпизодам мошенничества добавились еще четыре, а сумма ущерба выросла в два раза — на миллиард рублей.
Новые эпизоды связаны с неисполнением договоров компаниями «Когорта», «Романово», «Межрегионторг», «Липецкая земля» и «ТД «Русь» при поставках техники «Росагролизинга». Тогда Донских возглавлял филиал компании в ЦФО, а позже перешел в Минсельхоз.
Адвокат Донских заявил, что окончательное обвинение еще не сформировано, его клиент вину отрицает, утверждая, что не имел отношения к спорным сделкам. Он также пытался отправиться на СВО, но получил отказ из-за позиции ФСБ.
«Да отпустите уже мужика! Все и эти лизинги и сельхозбанки создавались и создаются для перекачивания бюджетных денег в карманы номенклатуры. Признайте уже, что не Донских вор — система такая», — сделала неоднозначное заявление Эфа.
«Воровать так миллиард, дадут полгода условно. Украдешь пять тысяч, дадут 10 лет колонии. Весь вопрос: кто ворует?», — считает САИ.
«Красиво пожил, теперь нужно красиво посидеть», — философски заметил Гость.
Необычный иск рассмотрел Елецкий районный суд. Житель деревни Хмелинец подал его на соседей, которые держали лошадей и оленя. Для туристов они устраивали конные прогулки, а соседи задыхались от запаха навоза.
Суд запретил держать лошадей на участке.
«В двенадцатом микрорайоне цыгане в квартире на первом этаже девятиэтажки держали лошадь и корову в девяностых годах прошлого века, а сено и навоз под окном, что выходило на Каменный лог», — рассказал Бывалый.
В этом же суде рассмотрели дело ельчанки к ООО «Первая экспедиционная компания». Женщина заказала перевозку мебели из Махачкалы в Елец. Шкаф привезли позже срока, указанного в договоре, к тому же мебель повредили. Суд встал на сторону ельчанки, ответчик должен выплатить ей 202 293 рублей.
Еще одному ельчанину, из-за того, что он накопил административных штрафов на 255 000 рублей, суд запретил выезд из страны. До тех пор пока не погасит долги за нарушение скоростного режима и другие правила дорожного движения.
«Напугали ежа голым задом! Сейчас, когда выезд в цивилизованные страны закрыт, запрет на посещение Турции или Египта вовсе не наказание, а скорее благо», — считает Савелий.
«Через Белоруссию, лесами уйдёт», — предположил Елец.
«Какая досада. Охохо. Хорошо хоть полеты в космос не запретили, а то скоро начнут ограничивать вылет с планеты», — посмеялся Коля.
«Арестовать автомобиль, и пусть пешком превышает скорость», — предложил нквд.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +13 до +15 градусов. Если кто забыл, в 2024 году 1 апреля столбики термометров в городе поднялись до +23 градусов. Холоднее всего в День смеха было в 1923 году — 15 градусов мороза.
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