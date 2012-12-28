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«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
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Здоровье
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сегодня, 11:30
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«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Нарекания есть на поликлинику больницы «Свободный Сокол» и детскую поликлинику №3 на Гагарина.
Поликлиника больницы «Свободный Сокол» недавно открылась после капитального ремонта — первого за 36 лет. Но от пациентов уже поступают жалобы — у кабинетов врачей не предусмотрены сидячие места.
«Предусмотрены четыре зоны ожидания, но они пустуют, а пациенты стоят под дверью. Проверили — пациенты по записи, вреднее время до талона составляло до 30 минут. Принято решение выделить дополнительных администраторов, которые будут маршрутизировать пациентов, вызывать их из зоны ожидания на приём к врачу по времени будет медсестра, которая сидит на приёме вместе с доктором», — отметила Анна Маркова.
Сокольцев попросили: не стоит приезжать на прием задолго до времени записи. Через неделю министр обещает вернуться с проверкой.
А в детской поликлинике №3 на Гагарина жалуются на грязь на полу и даже стенах.
«Выяснилось, что клининговая компания убирает некачественно. Будем выяснять, с чем это связано. И если ситуация не улучшится, будем искать другого подрядчика. Много вопросов к руководству поликлиники и хозяйственной службе. Понимаю, что дети и стены пачкают, и картинки отрывают. Но следить за этим точно надо лучше. На исправление ситуации дала неделю. Если не будет порядка, последуют дисциплинарные взыскания», сообщила Анна Маркова.
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