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сегодня, 11:30
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«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники

Нарекания есть на поликлинику больницы «Свободный Сокол» и детскую поликлинику №3 на Гагарина.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова сегодня утром проверила поступающие на липецкие поликлиники жалобы.

Поликлиника больницы «Свободный Сокол» недавно открылась после капитального ремонта — первого за 36 лет. Но от пациентов уже поступают жалобы — у кабинетов врачей не предусмотрены сидячие места.

«Предусмотрены четыре зоны ожидания, но они пустуют, а пациенты стоят под дверью. Проверили — пациенты по записи, вреднее время до талона составляло до 30 минут. Принято решение выделить дополнительных администраторов, которые будут маршрутизировать пациентов, вызывать их из зоны ожидания на приём к врачу по времени будет медсестра, которая сидит на приёме вместе с доктором», — отметила Анна Маркова.

Сокольцев попросили: не стоит приезжать на прием задолго до времени записи. Через неделю министр обещает вернуться с проверкой. 

А в детской поликлинике №3 на Гагарина жалуются на грязь на полу и даже стенах.

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«Выяснилось, что клининговая компания убирает некачественно. Будем выяснять, с чем это связано. И если ситуация не улучшится, будем искать другого подрядчика. Много вопросов к руководству поликлиники и хозяйственной службе. Понимаю, что дети и стены пачкают, и картинки отрывают. Но следить за этим точно надо лучше. На исправление ситуации дала неделю. Если не будет порядка, последуют дисциплинарные взыскания», сообщила Анна Маркова.

поликлиника
медицина
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Ещё
9 минут назад
Питание проверьте, особенно в стационаре на соколе. Собаки даже такое не едят, чем кормят там
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Патриот
4 минуты назад
Ну вы же не в Вене или Праге. Ешьте что дают, девиз советских столовых
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Зато
13 минут назад
Мединститут будет))
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Народ
20 минут назад
Стыд не дым, глаза не выест!
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Захарова
25 минут назад
Санитарок разогнали и все в клининге. Компании еще и проценты платят как посредникам из бюджета.
Ответить
!
45 минут назад
Оказывается, самые большие проблемы у нас с медициной - отсутствие сидячих мест у кабинетов и грязь на полу и даже стенах. Хорошо, что есть министр здравоохранения. Вон с каким энтузиазмом работает, за неделю все исправит.
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А что
47 минут назад
Там можно проверять,если врачей нет.
Ответить
лучше
49 минут назад
возите на верталете в москву
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