«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники

Нарекания есть на поликлинику больницы «Свободный Сокол» и детскую поликлинику №3 на Гагарина.

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А в детской поликлинике №3 на Гагарина жалуются на грязь на полу и даже стенах.







«Выяснилось, что клининговая компания убирает некачественно. Будем выяснять, с чем это связано. И если ситуация не улучшится, будем искать другого подрядчика. Много вопросов к руководству поликлиники и хозяйственной службе. Понимаю, что дети и стены пачкают, и картинки отрывают. Но следить за этим точно надо лучше. На исправление ситуации дала неделю. Если не будет порядка, последуют дисциплинарные взыскания», сообщила Анна Маркова. А в детской поликлинике №3 на Гагарина жалуются на грязь на полу и даже стенах.«Выяснилось, что клининговая компания убирает некачественно. Будем выяснять, с чем это связано. И если ситуация не улучшится, будем искать другого подрядчика. Много вопросов к руководству поликлиники и хозяйственной службе. Понимаю, что дети и стены пачкают, и картинки отрывают. Но следить за этим точно надо лучше. На исправление ситуации дала неделю. Если не будет порядка, последуют дисциплинарные взыскания», сообщила Анна Маркова.

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова сегодня утром проверила поступающие на липецкие поликлиники жалобы.Поликлиника больницы «Свободный Сокол» недавно открылась после капитального ремонта — первого за 36 лет. Но от пациентов уже поступают жалобы — у кабинетов врачей не предусмотрены сидячие места.«Предусмотрены четыре зоны ожидания, но они пустуют, а пациенты стоят под дверью. Проверили — пациенты по записи, вреднее время до талона составляло до 30 минут. Принято решение выделить дополнительных администраторов, которые будут маршрутизировать пациентов, вызывать их из зоны ожидания на приём к врачу по времени будет медсестра, которая сидит на приёме вместе с доктором», — отметила Анна Маркова.Сокольцев попросили: не стоит приезжать на прием задолго до времени записи. Через неделю министр обещает вернуться с проверкой.