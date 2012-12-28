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сегодня, 12:59
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Мужчина судился с соседями из-за лошадей и оленя

И выиграл суд: оказалось, животных держали на предназначенном для индивидуального жилищного строительства участке.

Необычный иск рассмотрел Елецкий районный суд: житель деревни Хмелинец судился с соседями из-за того, что те держат лошадей и оленя. Причём в «промышленном масштабе»: на протяжении нескольких лет в окрестностях Ельца для местных жителей и туристов организуются конные прогулки. А год назад к лошадям добавился и олень.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, восторг клиентов конюшни не разделяли её соседи. Они жаловались на невыносимый запах отходов жизнедеятельности животных. Кроме того, лошади после прогулок стоят на территории общего хозяйственного проезда, там же хранятся тюки с сеном, сани и прочий инвентарь.

В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что конное хозяйство находится во дворе частного дома, расположенного в жилой застройке. Поэтому житель соседнего дома вполне законно обратился в суд с иском об устранении препятствий в пользовании принадлежащей ему недвижимостью и возложении на соседей обязанности прекратить содержание сельскохозяйственных животных на своей территории.

Сначала коневодов привлекли к административной ответственности за складирование строительных материалов за пределами земельного участка, а теперь и вовсе запретили им держать лошадей.

«Земельный участок, на котором незаконно содержатся сельскохозяйственные животные и складируется навоз, имеет вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Соответственно, лошади и олень не могут на нем содержатся. Даже при большой любви к ним», — отметили в суде.
животные
конфликт
соседи
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Комментарии (7)

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Бывалый
29 минут назад
На двенадцатом микрорайне - цигане в квартире на первом этаже девятиэтажки держали лошадь и корову в девяностых годах прошлого века, а сено и навоз под окном что выходило на Каменный лог.
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???
36 минут назад
А мы удивляемся почему деревни вымирают! Раньше в каждом дворе были коровы, свинья , лошади птица. Навозные кучи были всегда, перепреют и на огород! Урожай был могучий! А сейчас и молоко искусственное и картошка подорожала и привозная. И раньше оказывается у всех право было не только на жилищное строительство, а и на ведение * хозяйства и выращивание скота. По трассам едешь в деревнях домик маленький, а огород больше 20 соток. Что 20 соток под жилищное строительство?! Молодцы люди которые делом занимались!
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Балбес
26 минут назад
В чем проблема? Переводи землю в статус - Личное подсобное хозяйство и делай, что хочешь. У каждого вида земли свои ограничения. Оно и сейчас это право на выращивание скота осталось. Только не надо это делать там, где будет людям мешать.
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нквд
40 минут назад
В частном доме можно держать и лошадей и коров и т. далее . почему нет ?
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Дед
41 минуту назад
Чем выше забор тем лучше сосед !
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Аня
43 минуты назад
А если бы у нас в деревне по соседству появилась лошадь, я бы радовалась. А у нас никакой жизни нет. Соседи понаставили трёхметровых заборов друг от друга попрятались. Одна машина в час проедет, и всё. Тоска.
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Дожились
сегодня, 13:11
Гавно начало вонять,раньше пахло.
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