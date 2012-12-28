В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Ельчанин превышал скорость и накопил штрафов на 255 000 рублей — ему ограничили выезд из России
Общество
776
сегодня, 12:59
7
Мужчина судился с соседями из-за лошадей и оленя
И выиграл суд: оказалось, животных держали на предназначенном для индивидуального жилищного строительства участке.
Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, восторг клиентов конюшни не разделяли её соседи. Они жаловались на невыносимый запах отходов жизнедеятельности животных. Кроме того, лошади после прогулок стоят на территории общего хозяйственного проезда, там же хранятся тюки с сеном, сани и прочий инвентарь.
В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что конное хозяйство находится во дворе частного дома, расположенного в жилой застройке. Поэтому житель соседнего дома вполне законно обратился в суд с иском об устранении препятствий в пользовании принадлежащей ему недвижимостью и возложении на соседей обязанности прекратить содержание сельскохозяйственных животных на своей территории.
Сначала коневодов привлекли к административной ответственности за складирование строительных материалов за пределами земельного участка, а теперь и вовсе запретили им держать лошадей.
«Земельный участок, на котором незаконно содержатся сельскохозяйственные животные и складируется навоз, имеет вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Соответственно, лошади и олень не могут на нем содержатся. Даже при большой любви к ним», — отметили в суде.
1
3
1
3
4
Комментарии (7)