Мужчина судился с соседями из-за лошадей и оленя

И выиграл суд: оказалось, животных держали на предназначенном для индивидуального жилищного строительства участке.

Необычный иск рассмотрел Елецкий районный суд: житель деревни Хмелинец судился с соседями из-за того, что те держат лошадей и оленя. Причём в «промышленном масштабе»: на протяжении нескольких лет в окрестностях Ельца для местных жителей и туристов организуются конные прогулки. А год назад к лошадям добавился и олень.Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, восторг клиентов конюшни не разделяли её соседи. Они жаловались на невыносимый запах отходов жизнедеятельности животных. Кроме того, лошади после прогулок стоят на территории общего хозяйственного проезда, там же хранятся тюки с сеном, сани и прочий инвентарь.В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что конное хозяйство находится во дворе частного дома, расположенного в жилой застройке. Поэтому житель соседнего дома вполне законно обратился в суд с иском об устранении препятствий в пользовании принадлежащей ему недвижимостью и возложении на соседей обязанности прекратить содержание сельскохозяйственных животных на своей территории.Сначала коневодов привлекли к административной ответственности за складирование строительных материалов за пределами земельного участка, а теперь и вовсе запретили им держать лошадей.«Земельный участок, на котором незаконно содержатся сельскохозяйственные животные и складируется навоз, имеет вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Соответственно, лошади и олень не могут на нем содержатся. Даже при большой любви к ним», — отметили в суде.