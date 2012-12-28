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Ельчанин превышал скорость и накопил штрафов на 255 000 рублей — ему ограничили выезд из России
Происшествия
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сегодня, 12:58
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Ельчанин превышал скорость и накопил штрафов на 255 000 рублей — ему ограничили выезд из России
Решение вынес Елецкий районный суд.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин накопил административных штрафов на 255 000 рублей. Он регулярно нарушал скоростной режим и другие правила дорожного движения. Теперь до погашения задолженности ему запрещён выезд из страны.
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