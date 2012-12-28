Ельчанин превышал скорость и накопил штрафов на 255 000 рублей — ему ограничили выезд из России

Решение вынес Елецкий районный суд.

Елецкий районный суд удовлетворил иск судебного пристава-исполнителя об установлении временного ограничения на выезд из России.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин накопил административных штрафов на 255 000 рублей. Он регулярно нарушал скоростной режим и другие правила дорожного движения. Теперь до погашения задолженности ему запрещён выезд из страны.