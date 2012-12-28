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сегодня, 10:09
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Пенсионерка из Усманского округа спасла 2,6 миллиона рублей благодаря своевременному обращению в полицию

Сотрудники ОМВД России «Усманский» предотвратили хищение крупных денежных средств у местной жительницы, которая самостоятельно прервала общение с аферистами и заявила о происшествии до совершения финального перевода.

59-летней женщине позвонил неизвестный с предложением оформить социальные выплаты, для чего потребовалось назвать СНИЛС и паспортные данные 22-летней дочери под предлогом невозможности личного визита в ведомство.

Сразу после передачи персональной информации женщине поступило уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», а злоумышленники под видом помощи убедили её написать обращение в Следственный комитет.

Выяснив в разговоре о наличии накоплений в размере 2,6 млн рублей, мошенники перенаправили потерпевшую к лже-сотрудникам финансовой безопасности, которые велели снять деньги в банкоматах и подготовить к переводу на так называемый безопасный счёт. Женщина выполняла инструкции несколько дней, но перед завершением операции усомнилась в происходящем и обратилась за помощью в органы внутренних дел, сохранив свои сбережения.

мошенничество
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Комментарии (1)

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ПЕНСИОНЕР
сегодня, 10:23
спасибо за помощь службам. но бороться надо с теми кто сдает инфу о ваших накоплений.
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