Пенсионерка из Усманского округа спасла 2,6 миллиона рублей благодаря своевременному обращению в полицию

Сотрудники ОМВД России «Усманский» предотвратили хищение крупных денежных средств у местной жительницы, которая самостоятельно прервала общение с аферистами и заявила о происшествии до совершения финального перевода.

59-летней женщине позвонил неизвестный с предложением оформить социальные выплаты, для чего потребовалось назвать СНИЛС и паспортные данные 22-летней дочери под предлогом невозможности личного визита в ведомство.Сразу после передачи персональной информации женщине поступило уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», а злоумышленники под видом помощи убедили её написать обращение в Следственный комитет.Выяснив в разговоре о наличии накоплений в размере 2,6 млн рублей, мошенники перенаправили потерпевшую к лже-сотрудникам финансовой безопасности, которые велели снять деньги в банкоматах и подготовить к переводу на так называемый безопасный счёт. Женщина выполняла инструкции несколько дней, но перед завершением операции усомнилась в происходящем и обратилась за помощью в органы внутренних дел, сохранив свои сбережения.