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Происшествия
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сегодня, 12:46
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В столкновении автобуса и реанимобиля пострадали фельдшер и пациентка
У обоих – черепно-мозговые травмы.
У 39-летнего фельдшера и у 64-летней пациентки диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы.
Предварительно, ДТП спровоцировал водитель реанимобиля. По данному факту в ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» ведется служебная проверка.
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