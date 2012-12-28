В Добринке опрокинулся автомобиль: пятеро пострадавших, в том числе – годовалая девочка
Сегодня в Липецке: спасительные крышки от бутылок, горожане хотят долгой молодости, горожанки - вечной
«Пациенты стоят под дверью»: министр здравоохранения Липецкой области проверила жалобы на поликлиники
Дмитрий Бугаков: «Ощущение, что судьи чего-то ждали – сразу посадили на желтые карточки трёх наших ведущих игроков»
Осужденный пришёл на обязательные работы пьяным, сбежал, а когда поймали — начал кусаться
Погода в Липецке
125
23 минуты назад
В Липецкой области небольшие дожди и до +16
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области будет облачно, прейдут небольшие дожди. Ветер восточный, днем с переходом на южный, 8-13 м/сек. Температура ночью —от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.
В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 1 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году — 15 градусов мороза.
0
0
0
0
0
Комментарии