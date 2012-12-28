В Липецкой области небольшие дожди и до +16

В ближайшие двое суток наша область окажется под влиянием циклона с юга, который принесет небольшие и умеренные дожди. 3 апреля осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в Липецкой области будет облачно, прейдут небольшие дожди. Ветер восточный, днем с переходом на южный, 8-13 м/сек. Температура ночью —от +4 до +9 градусов, днем — от +11 до +16 градусов.В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.День 1 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1923 году — 15 градусов мороза.