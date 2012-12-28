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сегодня, 14:34
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Четвертую ночь на улице Неделина происходит странное

Жильцы многоэтажки слышат странные звуки из соседней квартиры. Дверь ее обитательница не открывает.

О странном жужжащем звуке, который появляется только по ночам, рассказали GOROD48 жильцы дома № 29 по улице Неделина:

«Четвертую ночь подряд в одной из квартир происходит странное. Примерно в 22-23 часа начинает доноситься звук, и этот звук на весь подъезд. Квартиру никто не открывает. Аварийная приехала, сделала несколько предположений и уехала, ничего не сделав. Спать невозможно. Говорят, старая бабулька там живет. Может, надо вызвать МЧС и полицию, чтоб вскрыли?».




Мы побывали в доме, и оказалось, что от ночного шума страдают жильцы всех квартир по одному стояку с источником жужжания. В этой квартире, кстати, никто не живет, так что на соседку грешат зря. Жильцы дома предположили, что шум издают неисправные трубы. А ночью он появляется, из-за того, что водопроводной сети дома падает давление.

В УК «Континент» GOROD48 заявили, что письменных обращений из дома № 29 не получали и предложили жильцам сначала обратиться в УК по всей форме, чтобы был повод обследовать трубы.

— Людям делать нечего! Ночью вон и самолеты летают, тоже шумят!

Но потом в УК добавили, что все-таки пришлют работников для проверки.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, если сотрудники управляющей компании не смогут решить проблему и выяснится, что шумят не трубы, жильцам следует написать заявление в отдел полиции № 3, который проверит соблюдение закона «О тишине».
шум
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Комментарии (15)

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Я
7 минут назад
Была такая хрень. Смеситель поменяли и все
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Соседи жаль вас
9 минут назад
Это точно оборудование для майнинга. Оно гудит сильно. И окна могут быть открыты, т.к. нужно охлаждение. Электроэнергии тоже мотает прилично. Скорее всего не платят по счетчику. Сети дома могут не выдержать. Обратитесь в энергетик компанию.
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Воланд
10 минут назад
нехорошая квартира ожила!
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Виталий
12 минут назад
Вентиляция скорее всего,вентилятор на вытяжку у кого то стоит, и по стояку шум стоит...шахта вентиляционная...
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пора штрафовать
8 минут назад
вентиляторы в вентиляцию запрещены, создают нарушение естественной вентиляции и проблемы соседям
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Клара
14 минут назад
У нас тоже самое было,ночью,когда разбор воды уменьшается,начинался гул в стенах.Я иногда открывала краны на весь напор ,то горячую,то холодную.Иногда прекращался шум.Потом ,когда в некоторых квартирах прошёл ремонт.прекратился и шум.
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Коммунист
32 минуты назад
Призрак коммунизма бродит
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Рихтовщик с бадиком
33 минуты назад
Давление в трубах ночью повышается и появляется шум в ушах
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Лиза
38 минут назад
Вряд ли это трубы издают такой странный звук.
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Всем воздастся
33 минуты назад
Трубы однозначно
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Дятел
41 минуту назад
Это не я!
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нехорошая квартира
56 минут назад
Кот Бегемот?
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