Четвертую ночь на улице Неделина происходит странное

Жильцы многоэтажки слышат странные звуки из соседней квартиры. Дверь ее обитательница не открывает.

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О странном жужжащем звуке, который появляется только по ночам, рассказали GOROD48 жильцы дома № 29 по улице Неделина:«Четвертую ночь подряд в одной из квартир происходит странное. Примерно в 22-23 часа начинает доноситься звук, и этот звук на весь подъезд. Квартиру никто не открывает. Аварийная приехала, сделала несколько предположений и уехала, ничего не сделав. Спать невозможно. Говорят, старая бабулька там живет. Может, надо вызвать МЧС и полицию, чтоб вскрыли?».Мы побывали в доме, и оказалось, что от ночного шума страдают жильцы всех квартир по одному стояку с источником жужжания. В этой квартире, кстати, никто не живет, так что на соседку грешат зря. Жильцы дома предположили, что шум издают неисправные трубы. А ночью он появляется, из-за того, что водопроводной сети дома падает давление.В УК «Континент» GOROD48 заявили, что письменных обращений из дома № 29 не получали и предложили жильцам сначала обратиться в УК по всей форме, чтобы был повод обследовать трубы.— Людям делать нечего! Ночью вон и самолеты летают, тоже шумят!Но потом в УК добавили, что все-таки пришлют работников для проверки.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области рассказали, если сотрудники управляющей компании не смогут решить проблему и выяснится, что шумят не трубы, жильцам следует написать заявление в отдел полиции № 3, который проверит соблюдение закона «О тишине».