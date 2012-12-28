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Общество
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44 минуты назад
Ельчанка отсудила у перевозчика 202 293 рублей: в пути повредили шкаф
Суд встал на сторону потребителя.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ООО «ПЭК» по экспедиторской расписке обязалось за вознаграждение организовать перевозку шкафа. Груз был принят экспедитором в упаковке, без замечаний. Но шкаф был доставлен только через месяц с частично поврежденной упаковкой, а также царапинами, сколами, потертостями и трещинами.
Поскольку шкаф получил повреждения в месте выгрузки, женщина отказалась от получения мебели, потребовав от экспедитора перечислить на ее счет 344 885 рублей.
В суде с учётом оценочной экспертизы женщина изменила иск, попросив взыскать в ее пользу сумму, на которую снизилась рыночная стоимость мебели – 48 000 рублей, стоимость устранения дефектов, неустойку за неудовлетворение претензии о возмещении ущерба, стоимость доставки, перевозки и страхования, моральный вред, штраф, а также обязать ответчика доставить шкаф по месту ее регистрации.
Перевозчик иск не признал и предложил забрать мебель со склада в Ельце, ещё и оплатив услуги за хранение. Но суд встал на сторону потребителя, взыскав с ООО «Первая экспедиционная компания» в общей сложности 202 293 рублей. Кроме того, ООО «ПЭК» теперь обязано своими силами доставить груз.
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