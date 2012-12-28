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38 минут назад
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Олегу Донских увеличили ущерб на миллиард

К пяти эпизодам мошенничества добавились еще два, а сумма ущерба выросла почти вдвое.

Советский суд Липецка продлил арест задержанному в прошлом году после 12 лет розыска 56-летнему Олегу Донских, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, экс-руководителю департамента Минсельхоза и подразделения «Росагролизинга» ужесточили обвинение. К пяти эпизодам мошенничества добавились еще четыре, а сумма ущерба выросла на миллиард рублей.

Новые эпизоды связаны с неисполнением договоров компаниями «Когорта», «Романово», «Межрегионторг», «Липецкая земля» и «ТД «Русь» при поставках техники для «Росагролизинга». Тогда Донских возглавлял филиал компании в ЦФО, а позже перешел в Минсельхоз.

Адвокат Донских заявил «Коммерсанту», что окончательное обвинение еще не сформировано, а его клиент отрицает вину, утверждая, что не имел отношения к спорным сделкам. Он также пытался отправиться на СВО, но получил отказ из-за позиции ФСБ.

Защита намерена обжаловать продление ареста и запрет на участие в СВО.

Олег Донских с июля 2008 по апрель 2009 года руководил подразделением ОАО «Росагролизинг» по Центральному федеральному округу, а затем возглавлял управление управления сельского хозяйства Липецкой области. С 22 июня 2009 года работал директором департамента административной работы и внешних связей Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2012 году Олега Донских обвинили в хищении 454 миллионов рублей из бюджета «Росагролизинга». Правоохранители пришли за ним в министерство сельского хозяйства, но Олег Донских сбежал через черный вход и отправился в аэропорт «Шереметьево», где купил билет на рейс Москва-Милан. Оперативники успели задержать чиновника буквально за несколько минут до вылета. После задержания Олега Донских поместили под подписку о невыезде, но он скрылся от следствия, поэтому его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. За информацию о его местонахождении объявлялось вознаграждение в миллион рублей.

Под суд попали двое его сообщников: липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский. Следствие предъявило им четыре эпизода по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Три из них касались хищений денег у АО «Росагролизинг», одно — у Россельхозбанка. Игорь Коняхин получил по приговору суда 10,5 года строгого режима, а Сергей Бурдовский — восемь лет.

Олегу Донских обвинение тогда предъявили заочно. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.
Олег Донских
суд
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Комментарии (4)

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Сначала новые
1
10 минут назад
Что за "департамент Минсельхоза". Департаменты - это город. А он областным управлением сельского хозяйства руководил
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дима
22 минуты назад
все будет как обычно - погрозят пальчиком и дадут полгода условно
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Народ
28 минут назад
Миллиардом больше, миллиардом меньше...
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22222
17 минут назад
Скорее всего отделается условным сроком или дело будет прекращено за истечением срока давности
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