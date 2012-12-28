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За неделю зарегистрировано 5948 случаев ОРВИ, в том числе 107 случаев гриппа
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Здоровье
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сегодня, 11:11

За неделю зарегистрировано 5948 случаев ОРВИ, в том числе 107 случаев гриппа

Заболеваемость продолжает снижаться.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 18,6%. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, всего с 24 по 30 марта было зарегистрировано 5948 случаев ОРВИ, в том числе 107 случаев гриппа. Заболеваемость оказалась на 30% ниже уровня эпидпорога.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 49% всех случаев ОРВИ. Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.

Коронавирусом за неделю заболели 14 человек, что на 6,7% ниже уровня предыдущей недели.
ОРВИ
грипп
коронавирус
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