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Здоровье
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сегодня, 11:11
За неделю зарегистрировано 5948 случаев ОРВИ, в том числе 107 случаев гриппа
Заболеваемость продолжает снижаться.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 49% всех случаев ОРВИ. Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 14 человек, что на 6,7% ниже уровня предыдущей недели.
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