Сегодня в Липецке: автобусы поедут по-новому, липчане начали выбирать работу по адекватности начальства
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
«Обращались в разные инстанции, а результатов ноль»: липчане не могут попасть в свои гаражи
Отделение инфекционки для детей с ОРВИ полностью заполнено: в районных больницах разворачивают дополнительные койки
Общество
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18 минут назад
Липецкая вечЁрка: ограбление года, переполненные больницы и корректировка платы за воду
Сегодня, 10 февраля, полицейские рассказали о задержании грабителей, в больницах разворачивают дополнительные койки, и энергетики предупредили о дополнительных начислениях за водоснабжение и водоотведение.
Молодой человек поссорился с четырьмя парнями, и во время начавшейся драки у него выпал сотовый телефон. Когда липчанин обнаружил пропажу, вернулся на место. Это стало роковой ошибкой. Обидчики его избили, посадили в машину и отвезли в другой район города, забрали телефон, и, узнав пин-код, сняли со счета треть миллиона рублей.
Полицейские задержали четверых неработающих липчан в возрасте от 17 до 22 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Задержанных арестовали на время следствия.
«Осудить на полную катушку, и суд показать по ТВ. Пусть другие „крутые“ задумаются», — предложил Дед.
«В советское время с детсада воспитывали: трудом славен человек, и все адекватные вырастали с мыслью, чтоб нормально жить, надо работать. Сейчас ценится не трудящийся человек, а деньги любой ценой для красивой жизни, это идёт отовсюду и даже из госсми. Молодежь все видит. Заработать? Не, работают лохи», — написал гость.
«Опять на Бехтеева, гетто местное что ли», — заметил горожанин.
На улице Бехтеева в последнее время действительно стало небезопасно. 1 февраля 2025 года там стрелял ревнивец, а в конце прошлого года произошли странные разборки и тоже со стрельбой.
Для справки, поэт и белогвардейский офицер Сергей Бехтеев, чьим именем названа эта улица, родился в 1879 году в селе Липовка Елецкого уезда Орловской губернии. Он удостоился чести читать свои стихи императору Николаю II, умер в Ницце в возрасте 75 лет.
В Липецке растет количество больных с простудными заболеваниями. За минувшую неделю врачи зафиксировали 7155 случаев заболевания ОРВИ. в том числе 157 — гриппом.
Из-за роста заболеваемости ОРВИ увеличилось количество пациентов в больницах. Детское отделение областной инфекционной больницы заполнено под завязку. В районных больницах для маленьких пациентов начали разворачивать дополнительные койки.
Стоит добавить, что заболеваемость в целом остаётся ниже уровня эпидпорога на 49%. Сейчас в области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
«Не пора ли ввести карантин в школах, и учреждениях массового скопления детей?», — спросил Лип.
«Прививайте детей от гриппа, люди», — посоветовал Р.
Хоть липчане и привыкли ругать местную медицину, но в других странах ее очень даже ценят. Житель Кипра приехал в наш город, чтобы слелать операцию на сердце.
В феврале липчане получат квитанции с корректировкой платы за водоснабжение и водоотведение, исходя из показаний общедомовых приборов учета воды за 2024 год. Подобные начисления делают уже не первый год.
Те жильцы, чьи управляющие компании заключили договоры с «РВК-Липецк», получат счета, разбитые на 12 месяцев. Такие же будут у липчан, которые провели соответствующие собрания собственников. Остальные получат начисления по правилам, которые им предложат их управляющие компании.
Несмотря на то, что эту информацию можно назвать напоминанием, так как ничего особенно не изменилось, комментаторы GOROD48 сильно возбудились. Это свидетельство застарелых проблем в ЖКХ.
«Очередное разводилово приготовили горожанам», — заявил Студент.
«Один только вопрос: когда вы уже нажрётесь?», — добавил Ваш тренер.
«Требуется полное реформирование сферы ЖКХ, пора наводить порядок с тарифами, с ресурсниками и УК, полнейший бардак и анархия, в наше непростое время — это чревато негативными последствиями», — считает Александр Н.
«Фонтаны должен кто-то оплатить, не из своего же кармана. Потребители заплатят. Поэтому ручьи и текут годами, а что, квитанции напечатал, и спи дальше», — пояснил Конечно.
«Когда нам принесли квитанцию с ОДН за воду, я посчитал сколько квартир в доме и сколько кубометров с каждой квартиры списали за ОДН, то получилось несколько цистерн с водой потратила уборщица на мытье подъезда. Я сказал, что воды мне не жалко, только зачем вы изнасиловали уборщицу, заставив ее таскать воду цистернами», — заявил Mikl.
В Липецке продолжается зима. По прогнозам синоптиков, завтра в городе я от -5 до -7 градусов.
10 февраля Ефремов день. Православная церковь чтит память одного из богословов и поэтов — преподобного Ефрема Сирина.
По погоде на этот день определяли, какой будет весна. Если в Ефремов день идёт снег, то весна будет поздней. Ясная погода предвещала раннюю и тёплую весну.
И для тех, кто желает обсудить предстоящее благоустройство улицы Фрунзе, сообщаем, что посмотреть проект можно здесь, а подискутировать в музее «Городская управа» 18 февраля в 11.00.
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