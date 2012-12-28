Липецкая вечЁрка: ограбление года, переполненные больницы и корректировка платы за воду

Сегодня, 10 февраля, полицейские рассказали о задержании грабителей, в больницах разворачивают дополнительные койки, и энергетики предупредили о дополнительных начислениях за водоснабжение и водоотведение.