«Лада» и «Рено» столкнулись на грязинской трассе

Травмы получил водитель иномарки.



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Сегодня на трассе Липецк — Грязи столкнулись автомобили «Лада», за рулем которого находился 49-летний водитель и «Рено», которым управлял 47-летний мужчина.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Рено».Причину столкновения выясняет Госавтоинспекция.