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Происшествия
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сегодня, 15:39
«Лада» и «Рено» столкнулись на грязинской трассе
Травмы получил водитель иномарки.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Рено».
Причину столкновения выясняет Госавтоинспекция.
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