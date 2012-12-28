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Общество
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сегодня, 17:23
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Улицу Фрунзе решили благоустроить
Изменения коснутся примерно километра улицы от перекрёстка с Советской до дома № 57.
На улице предполагается единое пешеходное пространство, все воздушные провода уберут под землю. На переходах появятся плавные понижения. Также предполагается обустройство парковочных карманов.
Перед реализацией проект комплексного благоустройства, с ним можно познакомится на сайте мэрии, пройдет процедуру общественного обсуждения.
«Желающие принять участие в обсуждении проекта могут прийти 18 февраля в 11.00 в Липецкий историко-культурный музей «Городская управа» на улице Октябрьской, 57.
Предложения и замечания по проекту принимаются до 5 марта 2025 года в письменной форме по адресу: площадь Театральная, 1, кабинет 202 департамент градостроительства и архитектуры администрации города или на электронный адрес archoblik48@mail.ru с указанием ФИО, контактного телефона, адреса регистрации для включения в итоговый протокол», — сообщает департамент градостроительства.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
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