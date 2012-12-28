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1377
сегодня, 17:23
34

Улицу Фрунзе решили благоустроить

Изменения коснутся примерно километра улицы от перекрёстка с Советской до дома № 57.

Мэрия заявила о плане благоустройства улицы Фрунзе. «Глобальных изменений не планируется. Задача — соединить современные здания с историческими особняками, создать комфортную среду», — говорится в сообщении о проекте благоустройства на сайте департамента градостроительства и архитектуры.

На улице предполагается единое пешеходное пространство, все воздушные провода уберут под землю. На переходах появятся плавные понижения. Также предполагается обустройство парковочных карманов.





















Перед реализацией проект комплексного благоустройства, с ним можно познакомится на  сайте мэрии, пройдет процедуру общественного обсуждения.

«Желающие принять участие в обсуждении проекта могут прийти 18 февраля в 11.00 в Липецкий историко-культурный музей «Городская управа» на улице Октябрьской, 57.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 5 марта 2025 года в письменной форме по адресу: площадь Театральная, 1, кабинет 202 департамент градостроительства и архитектуры администрации города или на электронный адрес archoblik48@mail.ru с указанием ФИО, контактного телефона, адреса регистрации для включения в итоговый протокол», — сообщает департамент градостроительства.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
улица Фрунзе
благоустройство
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Комментарии (34)

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Сначала новые
Неравнодушная
17 минут назад
Всё замуровали плиткой. А когда - то Липецк был самым зелёным городом. Не везёт городу с архитекторами и руководством.
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Липчанка
21 минуту назад
Когда же приведут в порядок улицу Скороходова от Первомайской до Октябрьской?! Вот где позор! Сто метров от городской администрации - крысы ходят!!!
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Ольга
35 минут назад
А можно ещё больше серости, это же так креативно. Ничего интересного и нового, одна серая шаблонность. Устарело лет на 15
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бояка
сегодня, 19:31
Кажется морозы начинаются... Интересно,выдержат ли трубы.. А то будет как той зимой.
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Ой
сегодня, 19:26
Господи, да почему дуракам, у нас почёт и уважение .
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Мимо проходил
сегодня, 19:24
Как всегда ,начнут и бросят,.Вы трамвайные пути до ума доведите сначало
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Макс
сегодня, 19:21
Отремонтируют 1 км, а денег спишут как на 10
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Липчанка
сегодня, 19:19
Не прикасайтесь к тому, что вы совершенно не умеете делать В городе все перерыли, все течет, рвутся бесконечно трубы, а вам нужно разорить и разрушить что ещё осталось. Сидите и не позортесь. Чтобы что-то хорошо сделать- нужно хорошо учиться, быть специалистом, а не блатником!!!
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ответработник
сегодня, 19:23
как это "не прикасайтесь"?! а жить нам на что?
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Да
сегодня, 19:14
Вау как здорово на картинках : 6+ 6парковочных мест и плитка под палящим солнцем. Шикарно! Три человека на прогулке и пустой город !
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Клара
сегодня, 19:13
Ой,где я люблю ходить и гулять,почему-то начинают строить или ремонтировать.Пример: Ходила через Горбатый мост-ремонтировали.Перешла на Первомайскую через мост-ремонтируют.Ходила к "Перекрёстку"(бывший Детский мир)-трубы стали прокладывать и асфальт менять.Теперь хожу по Фрунзе в кафе(веранды убрали),и вот снова будут рыть и менять.Так что если вам нужен ремонт,обращайтесь.Постою-и всё отремонтируют :) .
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Пожалуйста
45 минут назад
Пройдись по ЛТЗ! Весь район тебя просит!
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