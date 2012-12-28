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Происшествия
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37 минут назад
Дело о смертельном пьяном ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин ушло в суд
По данным следствия, пьяный 23-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречку.
Об этой аварии мы рассказывали. Ночью 26 июля в Чаплыгинском округе на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись «Лада Гранта» с 23-летним водителем и «ВАЗ-21099» под управлением 23-летнего парня. Оба водителя получили множественные травмы и были госпитализированы. Водитель «ВАЗ 21099» скончался в больнице.
«По версии следствия, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную скорость, пересек линию сплошной дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения», – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Вину обвиняемый признал и раскаялся. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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