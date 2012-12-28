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Здоровье
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44 минуты назад
За неделю ОРВИ заболели 7155 человек, в том числе 157 — гриппом
Заболеваемость ОРВИ продолжает расти.
При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 49%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (65,6%). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом заболели 35 человек, что на 8% ниже уровня предыдущей недели.
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