За неделю ОРВИ заболели 7155 человек, в том числе 157 — гриппом

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 14,9%. Всего с 3 по 9 февраля зарегистрировано 7155 случаев ОРВИ, в том числе 157 гриппом.При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 49%.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (65,6%). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом заболели 35 человек, что на 8% ниже уровня предыдущей недели.