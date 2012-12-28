Липецкая вечЁрка: сбитые беспилотники, нечестный депутат и дело о массовых беспорядках

Сегодня, 29 октября, над регионом опять перехвачены беспилотники, суд досрочно прекратил полномочия вице-спикера Чаплыгинского окружного Совета, и вынесен приговор по делу о массовых беспорядках.