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Липецкая вечЁрка: сбитые беспилотники, нечестный депутат и дело о массовых беспорядках
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сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: сбитые беспилотники, нечестный депутат и дело о массовых беспорядках

Сегодня, 29 октября, над регионом опять перехвачены беспилотники, суд досрочно прекратил полномочия вице-спикера Чаплыгинского окружного Совета, и вынесен приговор по делу о массовых беспорядках.

Почти всю минувшую ночь в области действовал красный уровень воздушной опасности, а днем аж  три раза вводился режим ракетной опасности.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 29 октября над 19 регионами страны, в том числе над Липецкой областью, сбито 1 214 беспилотников самолётного типа.

В больницах продолжают лечиться трое раненых во время предыдущих атак. Двое ельчан: 45-летний, из ноги которого врачи удалили осколок и 55-летний, у из него извлекли осколок поменьше, и 25-летний липчанин Иван, получивший ранение в сердце.

«Я уже без красного уровня вечером заснуть не могу, балкон нараспашку раскрываю, холодно, но я терплю вдруг профукаю Когда жужжать начнут», — съязвил Фунтик.

«Когда уже будет конфетная опасность, насыпьте хоть немного Чио Рио и Шоколадного Принца!» — попросил комментатор.

Суд досрочно прекратил полномочия заместителя председателя Чаплыгинского окружного Совета Вячеслава Струганова в связи с утратой доверия.

В декларации за 2024 год он не указал несколько объектов недвижимости стоимостью около 4 миллионов рублей, а также находящиеся на счетах жены более 750 тысяч рублей.

Экс-депутат объяснил неполную декларацию ошибкой. Надо отметить, что Вячеслав Струганов человек в Чаплыгине известный. Он финансировал строительство в городе памятника Петру Первому и князю Александру Меньшикову, стадиона «Авангард».

«Ну да поймали главного коррупционера: в Совете депутатов зарплаты не получает, жертвует на СВО, восстанавливает храмы. Государство ему за это сказало большое спасибо и красными буквами запишет в личное дело. Где справедливость-то?» — заметил Чаплыгинец.

Липецкий областной суд приговорил 38-летнего грязинца к 12 годам строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей, а его 24-летнего приятеля — к восьми годам строгого режима за попытку организации в Грязях массовых беспорядков,  с целью применения насилия в отношении этнической группы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области,   в сентябре 2024 года 38-летний мужчина попытался организовать массовые беспорядки, а его друг согласился ему помочь. Им удалось собрать не менее 100 человек, вооруженных палками, дубинками, битами, кастетами и колюще-режущими предметами. Но массовые беспорядки предотвратила полиция.

Золотая осень «застряла», чему липчане только рады. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +13 до +15.
вечЁрка
БПЛА
утрата доверия
суд
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