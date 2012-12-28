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Происшествия
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сегодня, 17:19
Пятеро обнальщиков зарегистрировали более 70 юрлиц и ИП
«По версии следствия, пятеро липчан с 2020 по 2024 год зарегистрировали более 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформив документы на подставных лиц. С помощью электронных носителей информации, содержащих электронные подписи и ключи доступа для дистанционного управления счетами данных хозяйствующих субъектов, они зачисляли на счета подконтрольных им организаций и предпринимателей безналичные денежные средства по фиктивным основаниям и в последующем снимали деньги наличными с помощью банковских карт и чековых книжек», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Следствие полагает, что за свои услуги обнальщики взимали комиссию — не менее 12% от перечисленных клиентами сумм, в результате чего заработали более 33 миллионов рублей. Дело расследовала полиция.
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