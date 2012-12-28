Пятеро обнальщиков зарегистрировали более 70 юрлиц и ИП

Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.«По версии следствия, пятеро липчан с 2020 по 2024 год зарегистрировали более 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформив документы на подставных лиц. С помощью электронных носителей информации, содержащих электронные подписи и ключи доступа для дистанционного управления счетами данных хозяйствующих субъектов, они зачисляли на счета подконтрольных им организаций и предпринимателей безналичные денежные средства по фиктивным основаниям и в последующем снимали деньги наличными с помощью банковских карт и чековых книжек», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Следствие полагает, что за свои услуги обнальщики взимали комиссию — не менее 12% от перечисленных клиентами сумм, в результате чего заработали более 33 миллионов рублей. Дело расследовала полиция.