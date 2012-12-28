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В Долгоруковском округе сгорел зерноочистительный комплекс
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Происшествия
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17 минут назад

В Долгоруковском округе сгорел зерноочистительный комплекс

Также пожарные тушили дома и машины.

Утром 28 октября в селе Братовщина Долгоруковского округа сгорел зерноочистительный комплекс площадью 64 квадратных метра, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.

В селе Буховое Чаплыгинского района сгорели жилой дом площадью 60 квадратных метров и надворная постройка площадью 100 квадратных метров. В Чаплыгине на улице Королёва сгорел нежилой дом площадью 144 квадратных метра.

На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском округе водитель успел потушить свой «BMW X3», а в Липецке на улице Озёрной сгорели автомобиль «Лада» и два гаража. Ещё в областном центре огонь уничтожил домик в СНТ «Горняк-1», а на улице Ударников — внутреннюю отделку бетонного гаража. На улице Клавдии Шаталовой пожарные успели потушить кровлю бесхозного строения на 12 квадратных метрах.

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Кроме того, за сутки расчёты пожарной охраны потушили 28 палов сухой травы и шесть свалок с мусором.
МЧС
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