В подземном переходе на Новолипецке подросток стрелял по камере наблюдения, не попал и повредил её рукой
Сегодня в Липецке: поэзия на закате, на собеседованиях всё меньше живых людей – цифры статистики пугают
Социальные статьи областного бюджета подросли на миллиард за счёт перераспределения его расходов
В связи с утратой доверия прекращены полномочия зампредседателя Совета депутатов Чаплыгинского округа
Происшествия
196
17 минут назад
В Долгоруковском округе сгорел зерноочистительный комплекс
Также пожарные тушили дома и машины.
В селе Буховое Чаплыгинского района сгорели жилой дом площадью 60 квадратных метров и надворная постройка площадью 100 квадратных метров. В Чаплыгине на улице Королёва сгорел нежилой дом площадью 144 квадратных метра.
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском округе водитель успел потушить свой «BMW X3», а в Липецке на улице Озёрной сгорели автомобиль «Лада» и два гаража. Ещё в областном центре огонь уничтожил домик в СНТ «Горняк-1», а на улице Ударников — внутреннюю отделку бетонного гаража. На улице Клавдии Шаталовой пожарные успели потушить кровлю бесхозного строения на 12 квадратных метрах.
Кроме того, за сутки расчёты пожарной охраны потушили 28 палов сухой травы и шесть свалок с мусором.
0
0
0
0
0
Комментарии