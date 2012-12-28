12 и 8 лет строгого режима: по делу об организации массовых беспорядков в Грязях вынесен приговор
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Бывший муниципальный чиновник и трое предпринимателей подозреваются в мошенничестве на сумму около 10 миллионов
Мать-мошенница сорвала выпускной: она потратила 250 тысяч рублей взносов родителей на себя
Происшествия
460
сегодня, 10:22
В Добринке сгорел дом
Пожар начался около полуночи.
Днём ранее зарегистрировано 16 пожаров. В Ельце огонь повредил внутреннюю отделку бесхозного строения в переулке Коммунаров, а в Усмани на улице Тимирязева — часть крыши гаража, рядом горел мусор на 50 квадратных метрах. В шестнадцатиэтажном доме на улице Левобережной Липецка вызвала переполох подгоревшая пища. 13 раз пожарные тушили палы сухой травы — самый крупный из них, площадью в 1,5 гектара, возник у села Воскресеновка Липецкого округа.
0
3
1
0
0
Комментарии