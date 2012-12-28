В Добринке сгорел дом

Пожар начался около полуночи.

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Ночью 30 октября в посёлке Добринка на улице Титова сгорел жилой дом площадью 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Днём ранее зарегистрировано 16 пожаров. В Ельце огонь повредил внутреннюю отделку бесхозного строения в переулке Коммунаров, а в Усмани на улице Тимирязева — часть крыши гаража, рядом горел мусор на 50 квадратных метрах. В шестнадцатиэтажном доме на улице Левобережной Липецка вызвала переполох подгоревшая пища. 13 раз пожарные тушили палы сухой травы — самый крупный из них, площадью в 1,5 гектара, возник у села Воскресеновка Липецкого округа.